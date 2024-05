Fundador da Chobani Yogurt adquire Anchor Brewing Co

A Anchor empregava 61 pessoas, todas demitidas quando fechou no ano passado. O San Francisco Chronicle relatou. Não ficou imediatamente claro se esses trabalhadores seriam contratados.

Senhor. Ulugaya fundou a Chobani em 2005, uma década depois de chegar aos Estados Unidos com US$ 3 mil no bolso. Ele comprou uma fábrica de iogurte fechada em New Berlin, Nova York, com um empréstimo da Small Business Administration, e em 2007 os primeiros copos Chobani chegaram às lojas.

Em 2015, ele adquiriu uma participação na La Colombe Coffee Roasters, uma marca de café sofisticada com sede na Filadélfia que oferece cerveja gelada em lata e chope com leite. Ulugaya declarou. Chobani comprei La Colombe US$ 900 milhões em dezembro passado.

Ulugaya disse que até 2023, a Chobani, de capital fechado, ultrapassará US$ 2 bilhões em vendas.

Chobani recebeu elogios – e ira – por contratar refugiados. A empresa fundou a Tent Partnership for Refugees em 2015, uma fundação que ajuda outras empresas a contratar e integrar refugiados nas suas forças de trabalho.

Anúncio da aquisição da Anchor Brewing pelo Sr. Ulugaya encorajado Através do prefeito de São Francisco, London Breed, os críticos questionaram se a empresa seria capaz de manter o seu papel vital na comunidade sob nova propriedade.