Lucros do Bank of America (BAC) 4T 2023

Lucro por ação: 70 centavos versus 68 centavos por ação, esperado

O lucro líquido do Bank of America caiu para US$ 3,1 bilhões no quarto trimestre, uma queda de mais de 50% em relação aos US$ 7,1 bilhões do ano anterior.

O banco com sede em Charlotte, Carolina do Norte, disse que sua receita líquida de juros caiu 5%, para US$ 13,9 bilhões, devido a custos de depósito mais elevados e saldos de depósitos mais baixos, mais do que compensando os rendimentos mais elevados dos ativos.

Relatamos resultados sólidos no quarto trimestre e no ano inteiro, já que todos os nossos negócios alcançaram um forte crescimento orgânico com a atividade do cliente e o envolvimento digital”, disse o CEO Brian Moynihan em um comunicado. “Nossa disciplina de gastos nos permitiu continuar a investir em iniciativas de crescimento. Fortes posições de capital e liquidez nos posicionam bem para continuar a entregar um crescimento responsável em 2024.”

As ações do Bank of America caíram mais de 1% este ano, após um ganho de apenas 1,7% em 2023. O setor financeiro do S&P 500 ganhou 10% no ano passado.

O banco deveria ter sido um dos maiores beneficiários das taxas de juro mais elevadas no ano passado, mas teve um desempenho inferior ao dos seus pares, à medida que o credor acumulou títulos de baixo rendimento e de longo prazo durante a pandemia de Covid. Esses títulos perderam valor à medida que as taxas de juros subiram.

Esta história está se desenvolvendo. Volte para atualizações.