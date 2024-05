Bruhat Soma vence o 96º Concurso Nacional de Ortografia do Scripps

CNN

–



Pruhat Soma, 12, da Flórida, derrotou sete outros finalistas no 96º Scripps National Spelling Bee na noite de quinta-feira, derrotando seu finalista na segunda rodada do concurso.

Bruhat soletrou 29 palavras corretamente, enquanto o bison jockey de 12 anos do Texas soletrou 20 palavras corretamente. Os dois apertaram as mãos depois que Bruhat foi anunciado o campeão deste ano.

De acordo com o Spelling Bee, os feitiços são rodadas especiais para determinar um campeão se mais de um competidor permanecer após um certo tempo. Regras. Em um concurso de ortografia, os competidores que soletrarem mais palavras corretamente em 90 segundos vencem.

A palavra pela qual Bruhat foi coroado campeão: Assaltando

“Estou muito animado. Meu objetivo era vencer no ano passado e tenho trabalhado muito”, disse Bruhat no palco, segurando seu troféu. “Não consigo descrever, ainda estou tremendo.”

Para receber seu troféu, Bruhat soletrou corretamente hábito, indumentum, dehnstuf, ogvik e hooftorp e definiu corretamente “sine qua non”.

Nathan Howard/AP Bruhat Soma depois de vencer o Scripps National Spelling Bee na quinta-feira.

Um aluno da sétima série levará para casa Prêmio em dinheiro de US$ 50.000junto com outras recompensas.

mais do que 240 erros de digitação Eles competiram no concurso de ortografia deste ano esta semana – e oito chegaram às finais da noite de quinta-feira.

As finais começaram na noite de quinta-feira no Gaylord National Resort & Convention Center em National Harbor, Maryland, após rodadas preliminares, quartas de final e semifinais na terça e quarta-feira.

A primeira-dama no início da competição deste ano foi a Dra. Houve também uma curta mensagem de vídeo de Jill Biden, que contou que já foi concorrente de um concurso de ortografia escolar.

“O presidente e eu mal podemos esperar para torcer por vocês”, disse ele na mensagem.

Finalistas incluído: YY Liang, 12, de Nova York; Aditi Muthukumar, 13, do Colorado; Shrey Parikh, 12, da Califórnia; Ananya Rao Prasanna, 13, da Carolina do Norte; Rishabh Saha, 14, da Califórnia; Kirsten Tiffany Santos, 13, Texas; Bruhat Soma, 12, da Flórida; e um jóquei bisão de 12 anos do Texas.

Rishabh e YY foram eliminados na primeira rodada das finais após pronunciarem incorretamente suas palavras – Desmotrope e Imanente, respectivamente. Depois dos seis restantes Os competidores venceram as finais Rodada de vocabulário, Kirsten Tiffany foi expulsa por digitar incorretamente a apófase. convidado na última rodada Ele foi expulso da competição pela palavra Lillooet. Shrey pronunciou incorretamente a palavra Kanin. Ananya Rao Pronunciou incorretamente a palavra Murrina.

Bruhat já havia competido no concurso de ortografia em 2022, onde terminou em 163º, e em 2023, empatou em 74º lugar, segundo o site do concurso. Ele gosta de jogar badminton, pingue-pongue e basquete – e seu jogador favorito é LeBron James.

Jacqueline Martin/AP Os oito finalistas do Scripps National Spelling Bee posam para uma foto de grupo após as semifinais na quarta-feira.

Os soletradores deste ano – todos com 15 anos ou menos – vêm de todos os 50 estados e escolas do Departamento de Defesa no Distrito de Columbia, Guam, Porto Rico, Ilhas Virgens dos EUA e Europa. As Bahamas, Canadá e Gana também estão representados entre os soletradores, disse um funcionário da Bee’s. Local na rede Internet.

A última passagem foi em 2022, com a vencedora Harini Logan reivindicando seu título de Abelha Rainha. Pronunciando 22 palavras em um minuto e meio.

Embora houvesse vários co-vencedores, incluindo um Empate de oito pessoas em 2019, a rodada de encerramento busca transformar o torneio em apenas um campeão. A partir de 2024 Livro de RegrasExistem vários casos em que o feitiço é implementado, todos envolvendo a possibilidade de não haver vencedor no final da transmissão ao vivo.

Jacqueline Martin/AP Durante as semifinais do Scripps National Spelling Bee na quarta-feira, Faizan Zaki, de Allen, Texas, de 12 anos, respondeu após soletrar corretamente sua palavra final.

quando Todos os finalistas Prêmio em dinheiro e outros benefícios O vencedor receberá US$ 50.000 em dinheiro, um troféu oficial, uma biblioteca de referência do Merriam-Webster e obras de referência da Enciclopédia Britânica e outros prêmios emocionantes.

Bruhat não é o único que retorna à competição depois de participar de um concurso de ortografia anterior: vários 65 erros de digitação Os finalistas Aditi, Shrey, Ananya Rao, Kirsten Tiffany e Faizon retornaram este ano de peças anteriores.

Harmeet Kaur e Jacob Lev da CNN contribuíram para este relatório.