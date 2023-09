Um grande júri especial do condado de Fulton recomendou acusações contra Lindsay Graham, David Perdue e Kelly Loeffler.

CNN

Assembleia Especial Condado de Fulton Investigando a eleição presidencial de 2020 na Geórgia, foram recomendadas acusações contra o senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, e os ex-senadores republicanos David Perdue e Kelly Loeffler, da Geórgia. Relatório do Grande Júri Publicado na sexta-feira.

A promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, não acusou os legisladores no mês passado, quando devolveu uma acusação contra o ex-presidente Donald Trump e 18 co-réus em um amplo caso de fraude. Cabe ao Coletor Distrital decidir até que ponto seguir as recomendações do Júri Especial.

Os senadores negaram qualquer irregularidade na eleição.

Graham, que compareceu perante um grande júri especial no ano passado, após uma batalha judicial sobre seu testemunho, conversou com autoridades eleitorais da Geórgia após as eleições de 2020. Seus telefonemas para o secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensberger, e sua equipe estavam relacionados à possibilidade de encontrar fraude suficiente no estado que poderia ter dado a eleição a Trump.

Raffensberger testemunhou perante um comitê da Câmara em 6 de janeiro que seu telefonema com Graham o deixou “desconfortável” porque algumas das recomendações de Graham poderiam levar à “privação de direitos dos eleitores”.

Graham pressionou repetidamente Raffensberger e seus colegas por telefone sobre a adequação das assinaturas nas cédulas de votação na área de Atlanta. Raffensberger disse à CNN em novembro de 2020 que Graham “especificamente” acreditava que deveria tentar “eliminar” algumas das votações fortemente democratas.

Na sexta-feira, Graham defendeu fazer telefonemas para autoridades eleitorais da Geórgia, dizendo que “tem dúvidas” e que seria “irresponsável” da sua parte não as perguntar como presidente do Comitê Judiciário do Senado.

“Nunca pedi (a Raffensberger) que anulasse as cédulas nem nada”, disse Graham a repórteres em um evento na Carolina do Sul.

Graham acrescentou que “está ao lado do presidente Trump”, que ele acredita ser o candidato presidencial republicano.

“Ele às vezes podia ser um pouco idiota, mas achei que ele era um bom presidente”, disse Graham.

Perdue, que perdeu o segundo turno para o Senado em janeiro de 2021, instou pessoalmente o governador da Geórgia, Brian Kemp, a convocar uma sessão especial do Legislativo para ajudar na tentativa de Trump de anular a eleição quando Trump fez suas alegações de fraude. Loeffler, que perdeu o segundo turno em janeiro de 2021, também estava no meio da multidão.

No ano passado, Perdue lançou um desafio primário malsucedido apoiado por Trump para impeachment de Kemp, que se baseou fortemente em falsas alegações de fraude eleitoral feitas durante as eleições de 2020.

Os júris especiais na Geórgia não podem emitir acusações e, em vez disso, actuam como uma ferramenta de investigação. Este grande júri especial começou a ouvir depoimentos em junho de 2022, e Willis o usou para investigar os esforços para fraudar as eleições de 2020, desencadeando a investigação em janeiro de 2021 pelo telefonema de Trump com Raffensberger, onde Trump lhe pediu para “encontrar” os votos necessários para vencer . doença. O comitê finalmente entrevistou 75 testemunhas.

O juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Robert McBurney, divulgou anteriormente partes muito limitadas do relatório final do grande júri especial, retendo a divulgação completa até que Willis anuncie a acusação.