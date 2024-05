Da liberdade de expressão à Palestina livre: seis décadas de luta estudantil

O ponto alto dos protestos nos campus dos EUA viria em 1970, com a notícia da expansão do esforço de guerra do Presidente Nixon no Camboja. Estudantes da Jackson State University, no Mississippi, e da Kent State University, em Ohio, ficaram indignados depois que policiais os mataram a tiros em meio a protestos. De acordo com uma análise da Universidade de Washington, estudantes de 900 escolas participaram na greve combinada.

Cenas perturbadoras transmitidas pela televisão nas escolas americanas e a radicalização de alguns elementos do movimento anti-guerra criaram uma reação significativa. Uma pesquisa Gallup de maio de 1970 descobriu que 58% dos entrevistados culparam os estudantes pelos tiroteios no estado de Kent, nos quais um guarda nacional de Ohio matou quatro estudantes e feriu outros nove. (O tiroteio seguiu-se a protestos em que alguns manifestantes atiraram pedras às tropas e um edifício da ROTC foi incendiado.) Uma sondagem Gallup do ano anterior revelou que 82 por cento dos americanos apoiavam a expulsão de estudantes militantes da escola.