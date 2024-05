Universidades interrompem formaturas de manifestantes da guerra em Gaza

Por Bernd Debussmann Jr.

BBC Notícias, Washington

3 de maio de 2024

legenda da imagem, comício na Universidade de Michigan

O próximo capítulo dos protestos nos campus poderá começar em breve, com as universidades dos EUA a prepararem-se para possíveis perturbações nas cerimónias de formatura.

Quatro universidades abaladas por protestos pró-Palestina realizarão cerimônias de formatura neste fim de semana.

Muitos outros, incluindo a Universidade de Columbia, estão planejando festividades durante todo o mês e até junho.

As universidades estão a trabalhar para melhorar a segurança enquanto os manifestantes consideram greves e outras ações possíveis.

Os manifestantes montaram acampamentos e realizaram manifestações nos campi para apelar às suas universidades para que cortassem os laços com Israel por causa da guerra em Gaza.

Muitas faculdades responderam chamando a polícia e milhares foram presas.

Desde que os protestos começaram na Universidade de Columbia, no mês passado, ocorreram protestos em quase 140 instituições em 45 estados e em Washington DC, de acordo com uma contagem da BBC.

Até agora, os manifestantes estudantis têm permanecido em grande parte silenciosos sobre os planos para interromper os programas de formatura conhecidos como Formaturas na América.

No entanto, na Universidade de Indiana, a IU Divest e o Grupo de Solidariedade à Palestina – cujo acampamento na Universidade de Indiana foi inocentado pela polícia duas vezes nas últimas semanas – apelaram a greves em eventos de formatura.

“Deixe clara a sua posição pró-Palestina na ‘Zona de Libertação’”, numa publicação no Instagram, referindo-se à área de protesto no campus da universidade em Bloomington “Junte-se a nós para usar o seu keffiyeh com o seu boné e beca”.

Uma greve irrompe quando a presidente da universidade, Pamela Whitten, começa a falar.

Em Abril, Whitten enfrentou um voto de desconfiança por parte de membros do corpo docente preocupados com a liberdade académica, depois de uma exposição de um artista palestiniano ter sido cancelada e de um membro do corpo docente que apoiava um grupo de estudantes pró-Palestina ter sido suspenso.

Duas fontes disseram que membros do corpo docente discutiram a realização de um “protesto silencioso” fora da formatura para expressar seu descontentamento sem interferir no evento.

A Universidade de Michigan, a Universidade Estadual de Ohio e a Universidade de Connecticut – todas as quais sofreram protestos nas últimas duas semanas – têm formaturas nos dias 4 e 5 de maio.

Autoridades da Universidade de Michigan anunciaram planos para áreas designadas de protesto, onde faixas e bandeiras serão proibidas e os manifestantes estarão sujeitos a triagem de segurança.

O início será supervisionado por voluntários que “começam com alertas e respondem às interrupções”, segundo o site da universidade.

Alifa Chaudhry, do grupo de oposição Coalizão Tahrir, recusou-se a comentar se alguma interrupção estava planejada. Ele disse que a universidade “ignorou totalmente” as oportunidades de negociações.

“Faz sentido que estejam a implementar estratégias e a formar pessoal para evitar que os protestos aconteçam”, disse ele.

legenda da imagem, Polícia no acampamento estadual de Ohio

Quase 200 milhas (320 km) ao sul, o presidente da Ohio State University, Ted Carter, prometeu proteger o direito dos alunos à liberdade de expressão, ao mesmo tempo que “aplica regras que impedem a interrupção intencional de eventos, aulas, exames ou programas universitários”.

Heba Latif, uma estudante palestiniana-americana e co-presidente dos Estudantes pela Justiça na Palestina (SJP), não disse se estavam planeados quaisquer protestos para a tomada de posse, a 5 de Maio.

A formatura está marcada para 15 de maio em Columbia. A polícia entrou no campus no início desta semana para remover a invasão estudantil e permanecerá no campus durante o período de abertura.

Mahmoud Khalil, um estudante internacional palestino em Columbia, disse à BBC que o movimento de protesto continuaria.

“Os estudantes têm protestado desde Outubro”, disse Khalil.

“Eles têm emitido avisos disciplinares e suspensões da universidade, liberdade condicional e não barram ninguém.

“Não vejo como trazer a polícia irá impedir esse movimento.”