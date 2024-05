Mystic Don venceu o 150º Kentucky Derby por uma margem na foto mais próxima de três cavalos desde 1947.

LOUISVILLE, Ky. – O 150º Kentucky Derby produziu uma das finais mais dramáticas de sua história – três narizes na corda bamba.

Mystic Dawn lutou desesperadamente para aguentar os dois desafios que surgiram no passeio final. Quando a foto mais próxima de três cavalos foi sequenciada desde 1947, ele também o fez após um atraso de vários minutos.

Naquele ano, Jet Pilot venceu Phalanx por uma cabeça, outra cabeça à frente de Faultless.

Foi muito apertado.

Mystic Dawn, um chute de 18-1, derrubou Serra Leoa por um nariz, enquanto Forever Young terminou em terceiro no sábado por outro nariz. Serra Leoa foi o cavalo mais caro da corrida, com US$ 2,3 milhões.

Tiros de longa distância Track Phantom e Just Steel lideraram o campo cedo com 3-1 favorito Fierce Racing liderando 3-wide.

No topo do trecho tudo mudou.

A Costa do Golfo de repente encontrou outra marcha quando a pista ricocheteou no trilho fantasma, abrindo um buraco onde Hernandez espremeu o Mystic Dawn. Ele logo abriu uma vantagem diurna sobre o campo.

“Quando ele acertou aquela marca, ele conseguiu cortar o escanteio e eu disse a ele para ir em frente”, disse Hernandez. “Ele disparou e eu pensei, ‘Cara, tenho uma grande chance de vencer o Kentucky Derby.’

Do lado de fora de Mystic Dawn, Serra Leoa e Forever Young perseguiram no meio da pista.

Enquanto Mystic Dawn acelerava para o rail, Serra Leoa interveio e acertou Forever Young três vezes.

Quando Mystic Dawn chegou muito perto da grade, a bota de Hernandez acertou-a.

“Mas acho que podemos comprar outro par de botas”, disse ele.

A parte do vencedor na bolsa recorde de US$ 5 milhões foi de US$ 3,1 milhões, com o jóquei e o treinador ganhando 10% cada.

“Um jóquei e cavaleiro inteligente, inteligente e inteligente”, disse McPeek. “Brian é um dos jóqueis mais subestimados, mas não é mais, não é?”

Serra Leoa, segunda escolha com chances de 9-2, e Forever Young do Japão foram a Churchill Downs diante de 156.710 pessoas em sua maior torcida desde 2018.

“Você faz uma plástica no nariz no Kentucky Derby, é difícil”, disse Chad Brown, treinador de Serra Leoa. “Mas estou muito orgulhoso do cavalo.”

Foi o 10º Kentucky Derby decidido por um nariz – a margem mais próxima nas corridas de cavalos – e o primeiro desde que Grindstone Gavinier usou uma coroa de rosas vermelhas em 1996.

A multidão esperou vários minutos no calor e na umidade antes que o resultado fosse analisado pelos comissários e anunciado oficialmente.

“Os minutos mais longos da minha vida”, disse Hernandez, depois que ele e Mystic Dawn andaram em círculos antes da decisão chocante ser tomada. “Para ver o seu número para vencer o Derby, não acho que isso vá acontecer por um tempo.”

Terminou em 15º lugar na categoria Sub 203. O proprietário Mike Rebol acertou 0 a 8 no Derby. Em 2011, ele era o favorito do tio Mo, que contraiu uma doença um dia antes da corrida. No ano passado, Forte foi apontado como favorito na manhã da corrida com uma perna machucada.

Mystic Dawn correu 1 1/4 milhas em uma pista rápida em 2:03,34 e pagou $ 39,22, $ 16,32 e $ 10.

Hernandez e o treinador Kenny McPeek se uniram para uma vitória fio a fio com o Torpedo Anna na sexta-feira em Kentucky Oaks. McPeak foi o primeiro treinador desde Ben Jones em 1952 a vencer ambas as corridas.

A outra vitória de McPeek em uma corrida da Tríplice Coroa também foi chocante: Sarawa por 70-1 venceu o Belmont Stakes de 2002 – a maior derrota na história daquela corrida. Uma mula estraga a oferta da Tríplice Coroa do símbolo da guerra.

Os proprietários vencedores são os primos Lance e Brent Causeway e Daniel Hamby III, todos do Arkansas. Eles criaram o Mystic Dawn.

“Fizemos o que chamo de cavalo da classe trabalhadora”, disse McPeek, acrescentando que o pai e a mãe do potro não são grandes nomes.

“É definitivamente surreal”, disse a esposa de Brent, Shalyn Causeway. Somos pessoas normais e sentimos que temos um cavalo incrível.

Serra Leoa retornou US$ 6,54 e US$ 4,64. Forever Young foi outro nariz em terceiro e pagou US$ 5,58 para aparecer.

Caching Freedom ficou em quarto lugar, seguido por TO Password, Resilience, Strength, Honor Mary e Endless do Japão. Dornoch terminou em 10º, seguido por Track Phantom, West Saratoga, Homegrown, Epic Ride, Fierce, Society Man, Just Steel, Grand Mo the First, Catalytic e Just a Touch.

