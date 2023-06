O que sabemos sobre o submarino Titan desaparecido?

CNN

Um submersível carrega cinco pessoas Veja os restos mortais O Titanic ainda está desaparecido no fundo do Oceano Atlântico Norte Operação de busca massiva – Mas, com o passar do tempo, um trovão teria sido ouvido na área na terça-feira.

As equipes de busca ouviram sons em intervalos de 30 minutos na terça-feira, de acordo com um memorando interno do governo atualizando a busca. Depois que instrumentos de sonar adicionais foram implantados, o trovão foi ouvido quatro horas depois.

Uma atualização enviada na noite de terça-feira disse que mais sons foram ouvidos, embora não tenha sido descrito como “batendo”. No entanto, refere-se à “esperança contínua dos sobreviventes”.

A CNN contatou a OceanGate, a Guarda Costeira dos EUA em Boston e autoridades canadenses para comentar. A Rolling Stone divulgou a notícia pela primeira vez na noite de terça-feira.

O submarino Titan estava a caminho do famoso naufrágio na costa de St. John’s, Newfoundland, Canadá, quando perdeu o contato. Junto com sua nave de apoio, deixou a tripulação com oxigênio suficiente apenas por alguns dias.

Aqui está o que sabemos até agora.

O submarino faz parte de um cruzeiro de oito dias da OceanGate Expeditions que custa US$ 250.000 por pessoa. A expedição partiu de Newfoundland e os participantes primeiro viajaram 400 milhas náuticas até o local do naufrágio, a 900 milhas (1.450 quilômetros) da costa de Cape Cod, Massachusetts.

Na manhã de domingo, 18 de junho, o submarino iniciou sua viagem de duas horas. Ele perdeu contato com o navio de apoio Polar Prince, que transportava o navio para a base, e afundou após 1 hora e 45 minutos, disseram autoridades.

Uma operação de busca foi lançada naquele dia.

Ainda não está claro o que aconteceu com o submarino, por que perdeu contato e quão perto estava do Titanic quando desapareceu.

Autoridades não divulgaram nomes Cinco pessoas estão desaparecidasO empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Narjolet, o bilionário paquistanês Shahjata Dawood e seu filho Sulaiman Dawood foram confirmados para estar a bordo.

A quinta pessoa é o CEO e fundador da OceanGate, Stockton Rush, segundo uma fonte com conhecimento do plano de trabalho. A OceanGate não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

Harding está sediado nos Emirados Árabes Unidos e dirige a corretora de voos Action Aviation. A agência disse nas redes sociais que Harding estava a bordo do submarino; Harding postou online no sábado que estava “orgulhoso em anunciar” sua participação no mergulho do Titanic.

Harding é um ávido aventureiro, tendo viajado ao espaço no ano passado em um vôo da Blue Origin, e acredita-se que seja o ponto mais profundo do mundo, o Challenger Deep no Oceano Pacífico.

Ele havia postado no sábado que Narjolet estava programado para estar no submarino com ele. A família de Narjolet confirmou à afiliada da CNN, BFMTV, que ele estava a bordo.

Ele tem décadas de experiência explorando o Titanic. Ele trabalha como diretor de pesquisa subaquática para RMS Titanic Inc., que tem direitos exclusivos para resgatar artefatos do navio. De acordo com sua biografia no site da empresa, Norjolet completou 35 mergulhos no naufrágio do Titanic e supervisionou a recuperação de 5.000 artefatos.

Uma declaração de suas famílias confirmou que o pai e o filho paquistaneses estavam a bordo. Os Dawoods são uma importante família de empresários paquistaneses que dirigem algumas das maiores empresas do país, com um portfólio que inclui energia, petroquímica, fertilizantes, tecnologia da informação, alimentos e agricultura.

De Hamish Harding/Facebook Hamish Harding postou uma foto do submersível em suas contas de mídia social em 17 de junho.

O submarino foi projetado para transportar oxigênio por 96 horas.

Por volta das 13h de terça-feira, a Guarda Costeira dos EUA disse que poderia haver 40 horas restantes. Isso dá às autoridades até a manhã de quinta-feira para localizar e recuperar a embarcação.

Mas há muitos desafios, incluindo a localização remota, o clima local, a submergibilidade – e a extraordinária profundidade do oceano na área onde desapareceram.

O O resgate subaquático mais profundo de todos os tempos Roger Chapman e Roger Mallinson se recuperaram do submarino Pisces III em 1973 a uma profundidade de 1.575 pés. Eles ficaram presos por 76 horas.

O naufrágio do Titanic é muito profundo, situando-se quase 13.000 pés abaixo do nível do mar.

Não está claro o quão profundo é o submersível. Alguns especialistas apontaram que poderia estar mais perto da superfície, já que os submarinos geralmente podem perder peso para maior flutuabilidade. Mas mesmo que cheguem à superfície, a porta está trancada por fora – o que significa que eles ainda ficarão sem oxigênio, a menos que sejam encontrados e libertados pelos socorristas.

Um submarino difere de um submarino de algumas maneiras importantes. Tem reservas de energia limitadas, por isso precisa de uma nave de apoio na superfície para lançar e recuperar. Não pode permanecer debaixo d’água por muito tempo; Comparado aos submarinos, o Titan normalmente gasta de 10 a 11 horas em cada mergulho até os destroços do Titanic.

O Titan é feito de fibra de carbono e titânio, pesa 23.000 libras, com recursos de segurança que monitoram a integridade estrutural do navio, informou a OceanGate.

É compacto e esparso por dentro, com muito espaço como uma minivan Correspondente da CBS David Bock, que viajou no Titan pouco antes do desastre do Titanic no ano passado. Apenas um banheiro, sem assentos; Os passageiros sentam-se no chão. Não havia janelas, exceto a vigia onde os passageiros podiam ver o Titanic.

De OceanGate Expeditions/twitter/arquivo Uma foto de arquivo mostra os destroços do Titanic através da escotilha de um submarino Oceangate.

Sem GPS subaquático, o submarino é guiado apenas por mensagens de texto do navio de superfície. Na viagem de Bogue, ele disse que o submarino ficou perdido por mais de duas horas depois que a comunicação foi interrompida durante um mergulho.

O piloto usa um controlador de videogame para guiar o submarino – mas se isso falhar, um sistema com fio controla as hélices, de acordo com Aaron Newman, que mergulhou em Titan em 2021 e agora é um investidor da Oceangate. Os propulsores são alimentados por um sistema elétrico externo, enquanto um sistema interno alimenta as comunicações e o aquecedor, disse ele.

Várias agências dos Estados Unidos e do Canadá estão envolvidas na busca de superfície e subaquática. Mais de 10.000 milhas quadradas foram revistadas até terça-feira.

Barcos, aeronaves e equipamentos de radar estão escaneando a superfície em busca de um submarino. Sonar Equipamentos de sonar em flutuadores e navios também são usados ​​para detectar sons subaquáticos.

A Guarda Costeira dos EUA, a Marinha dos EUA, a Força Aérea dos EUA, a Guarda Costeira canadense e o Exército canadense estão coordenando as operações de busca e possível resgate. A França também enviou um navio de pesquisa equipado com um robô subaquático para se juntar à busca.

De Hamish Harding/Facebook Hamish Harding postou uma imagem de mídia social do Polar Prince, um navio usado para transportar um submarino para o local do naufrágio do Titanic.

A Magellan, uma empresa de mapeamento de águas profundas, é mais conhecida por suas imagens únicas do mar profundo do Titanic.

Mas encontrar um submersível é apenas o primeiro passo; Recuperá-lo pode ser um desafio diferente.

Dependendo de onde e em que profundidade o submarino é encontrado, as embarcações de resgate podem ter opções limitadas.

Por exemplo, os submarinos movidos a energia nuclear da Marinha dos EUA normalmente operam em altitudes de 800 pés ou menos – o que significa que eles não podem descer abaixo do fundo do mar, onde a pressão da água no topo do submarino pode causar sua explosão.

Durante o resgate de 1973, as autoridades usaram outros submarinos e uma embarcação de resgate operada remotamente, construída pela Marinha, para conectar cabos ao Pisces III – que foi então usado para rebocá-lo de volta à superfície.

Não está claro se esses métodos funcionarão para Titã, dada a incerteza em torno de sua localização.

O incidente gerou um debate sobre a segurança do turismo em águas profundas, com alguns apontando que o OceanGate já foi criticado no passado.

Dois ex-funcionários da OceanGate levantaram separadamente preocupações de segurança semelhantes sobre a espessura do casco do Titan quando foram contratados pela empresa há vários anos.

Um relatório de um laboratório de pesquisa parece mostrar informações conflitantes sobre a engenharia e os testes que foram usados ​​no desenvolvimento da nave.

O representante legal da OceanGate se gabou dos recursos de segurança “incomparáveis” do Titan em um processo judicial de 2021, dizendo que foi construído com o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington – mas a universidade disse que o laboratório nunca lidou com o design, engenharia ou teste do Titan. .

Líderes da indústria levantaram preocupações há cinco anos sobre a “abordagem experimental” da empresa para o submarino Titan e sua viagem ao Titanic, informou o New York Times na terça-feira.

O Grupo de Veículos Subaquáticos Não Tripulados da Marine Technology Society escreveu uma carta em 2018 ao CEO Rush, que desapareceu. O grupo alertou sobre “consequências negativas (variando de menores a catastróficas) que podem ter sérias consequências para todos na indústria”, disse a carta, obtida pelo The Times.

A OceanGate não respondeu a um pedido de comentário sobre a carta ou as reivindicações dos dois ex-funcionários.