O S&P 500 caiu após os dados de inflação dos EUA, encerrando o terceiro trimestre mais fraco

Todos os três índices registraram quedas trimestrais

Dados do PCE mostram alívio das pressões subjacentes sobre os preços

Republicanos rejeitam projeto de financiamento, paralisação do governo iminente

As ações da Nike subiram nos ganhos do primeiro trimestre

29 de Setembro (Reuters) – O S&P 500 caiu nesta sexta-feira, enquanto os investidores digeriam as implicações de um relatório de inflação dos EUA para a política de taxas de juros do Federal Reserve e ajustavam suas carteiras no último dia de um terceiro trimestre fraco para ações.

O índice de referência S&P 500 também registou a maior queda percentual mensal do ano.

O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), que exclui componentes voláteis de alimentos e energia, subiu 3,9% numa base anualizada em Agosto, caindo abaixo de 4% pela primeira vez em dois anos. O banco central monitora os índices de preços do PCE em relação à sua meta de inflação de 2%.

Eric Friedman, diretor de investimentos do Bank of America Asset Management, disse que os dados revelaram um “quadro de inflação melhor do que o esperado, mas ainda elevado”.

Enquanto isso, Friedman disse: “Estamos no final do trimestre, e no final do trimestre surgem todos os tipos de atividade nos mercados de ações e de títulos”.

O S&P 500 (.SPX) perdeu 11,37 pontos, ou 0,26%, para terminar em 4.288,33, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 18,05 pontos, ou 0,18%, para 13.224,52, segundo dados preliminares. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 145,92 pontos, ou 0,46%, para 33.511,55.

Entre os setores do S&P 500, energia (.SPNY) e financeiro (.SPSY) caíram acentuadamente. A energia foi o setor mais rentável no terceiro trimestre.

“A energia e as finanças estão relativamente elevadas e estão a sentir hoje algum efeito de realinhamento”, disse Friedman.

Todos os três principais índices tiveram quedas no primeiro trimestre de 2023.

Os tão aguardados dados do PCE seguiram-se às perspectivas agressivas de longo prazo da semana passada para as taxas do banco central, que pesaram sobre as ações, à medida que o rendimento de referência do Tesouro subiu para o máximo em 16 anos.

“Os investidores em ações estão finalmente aceitando o Fed e a visão do Fed de que isso é demais para o longo prazo e é uma alternativa às ações”, disse Paul Nolte, consultor sênior de patrimônio e estrategista de mercado da Murphy & Sylvest Wealth Management.

Os investidores também estavam de olho em Washington. Os republicanos linha-dura na Câmara dos Representantes dos EUA rejeitaram um projeto de lei proposto pelo seu líder para financiar temporariamente o governo, confirmando que as agências federais seriam parcialmente encerradas a partir de domingo.

O fundo JPMorgan, de US$ 16 bilhões, que deverá redefinir suas posições de opções na sexta-feira, alertou os traders que isso poderia ser outra fonte de volatilidade do mercado.

Nas notícias corporativas, as ações da Nike (NKE.N) subiram depois que a maior empresa de roupas esportivas do mundo superou as estimativas de Wall Street para o lucro do primeiro trimestre.

Reportagem de Louis Kraskopp em Nova York, Shashwat Chauhan e Sristi Achar em Bangalore; Edição de Arun Koiyur, Maju Samuel e David Gregorio

