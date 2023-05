Crescimento do emprego nos EUA acelera apesar dos aumentos das taxas de juros

Folhas de pagamento não-agrícolas aumentam em 253.000 em abril

Taxa de desemprego cai de 3,5% para 3,4%

O salário médio por hora subiu 0,5%; Um aumento de 4,4% ao ano

WASHINGTON, 5 Mai (Reuters) – O crescimento do emprego nos Estados Unidos acelerou em abril, enquanto os ganhos salariais subiram solidamente, apontando para a força contínua do mercado de trabalho que pode manter as taxas de juros mais altas por mais tempo enquanto o Federal Reserve luta para controlar a inflação.

O relatório de empregos do Departamento do Trabalho divulgado na sexta-feira mostrou que a taxa de desemprego caiu para 3,4%, a mínima em 53 anos. Embora os dados de fevereiro e março tenham sido ligeiramente revisados, o mercado de trabalho está desacelerando apenas marginalmente. Ele sugeriu que a economia até agora foi atingida por condições de crédito apertadas, com os aumentos punitivos dos juros do banco central aumentando o risco de uma recessão.

“As taxas de juros precisam ser aumentadas”, disse Sean Snaith, diretor do Instituto de Previsões Econômicas da Universidade da Flórida Central. “Esse tipo de força no mercado de trabalho torna muito difícil para o banco central reduzir a inflação.”

As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 253.000 empregos no mês passado, mas a economia criou 149.000 empregos a menos em fevereiro e março do que o relatado anteriormente. O crescimento médio do emprego foi de 290.000 empregos por mês nos últimos seis meses. Economistas consultados pela Reuters previam salários de 180.000.

A economia precisa criar de 70.000 a 100.000 empregos por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. A participação das indústrias privadas que criam empregos aumentou de 57% para 57,4%.

Um aumento maior do que o esperado nos salários pode sinalizar algum renascimento da economia na primavera, depois que a atividade desacelerou em fevereiro e março.

Os dados desta semana mostraram a manufatura em uma baixa de três anos e o crescimento do setor de serviços aumentando ligeiramente. As vendas de veículos motorizados também aceleraram no mês passado.

O Federal Reserve dos EUA elevou sua taxa de juros overnight de referência em mais 25 pontos-base para uma faixa de 5,00% a 5,25% na quarta-feira, sinalizando que pode interromper sua campanha de aperto monetário rápido desde a década de 1980. O banco central aumentou sua taxa básica de juros em 500 pontos-base a partir de março de 2022.

Os serviços profissionais e comerciais adicionaram 43.000 vagas, com o setor de serviços respondendo pela maior parte dos ganhos de empregos em abril. Mas o emprego em serviços de ajuda temporária, considerado um precursor para futuras contratações, caiu apenas 23.000 posições e caiu 174.000 em relação ao pico de março de 2022.

40.000 de aumento nos salários da saúde. O emprego no setor de lazer e hotelaria aumentou em 31.000 postos de trabalho, concentrados principalmente em restaurantes e bares. As contratações diminuíram em um setor que tem sido um dos principais impulsionadores do crescimento do emprego.

O emprego na indústria está 402.000 empregos abaixo do nível pré-pandêmico.

Os salários em operações financeiras aumentaram em 23.000, assim como a categoria de empregos no governo. O emprego no governo está 301.000 posições abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Os salários de manufatura, vendas no varejo e construção se recuperaram após a queda em março.

O relatório jogou água fria nas expectativas do mercado financeiro de que o banco central começaria a cortar as taxas de juros neste ano. Os dados de preços ao consumidor de abril fornecerão mais pistas sobre a trajetória de curto prazo da política monetária na próxima quarta-feira.

As ações negociaram em alta em Wall Street. O dólar caiu em relação a uma cesta de moedas. Os preços do Tesouro dos EUA caíram.

Ganhos salariais fixos

Alguns economistas dizem que o acúmulo de trabalhadores pelas empresas após dificuldades em encontrar trabalhadores após a pandemia do COVID-19 está contribuindo para um forte crescimento do emprego, que deve durar pelo menos até o quarto trimestre.

O salário médio por hora subiu 0,5% no mês passado, após avançar 0,3% em março. Os salários subiram 4,4% em abril em relação ao ano anterior, após subirem 4,3% em março, em linha com outras medidas, como o Índice de Custo do Emprego e o rastreador salarial do Fed de Atlanta. O crescimento dos salários tem sido forte demais para atingir a meta de inflação de 2% do banco central.

Enquanto a semana de trabalho permaneceu inalterada em 34,4 horas, o total de horas trabalhadas aumentou 0,2%. Isso criou um ganho de 0,7% nos salários.

A produção dos negócios aumentou no início do segundo trimestre e um aumento nas horas de trabalho está levando a uma recuperação da produtividade, que atingiu o pico em 2021 após a pandemia do COVID-19, mas caiu ano a ano. São cinco trimestres seguidos, o maior período desde que o governo começou a acompanhar a série em 1948.

“As perspectivas de recuperação da produtividade no segundo trimestre são boas”, disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. “Isso reduzirá os custos trabalhistas unitários, e todos os outros custos devem ter o primeiro declínio absoluto em muitos anos. As perspectivas de inflação gradual no segundo e terceiro trimestres ainda são boas.”

Os detalhes da pesquisa domiciliar onde foi calculada a taxa de desemprego foram animadores. O trabalho doméstico aumentou, enquanto a força de trabalho diminuiu um pouco. Também reduziu a taxa de desemprego para 3,4%, igualando o nível mais baixo desde 1969, ante 3,5% em março. A taxa de desemprego dos negros atingiu um novo recorde de 4,7%.

A taxa de participação na força de trabalho, ou a proporção de americanos em idade ativa ou procurando trabalho, permaneceu inalterada em 62,6%. Mas a parcela de 25 a 54 anos aumentou para 83,3%, a maior alta em 15 anos.

A relação emprego-população em idade ativa, uma medida da capacidade da economia de gerar empregos, subiu para 80,8%, o nível mais alto desde maio de 2001.

“A recuperação do mercado de trabalho está demorando mais do que o Fed esperava”, disse Lydia Bousseur, economista sênior do EY-Parthenon em Nova York. “É muito cedo para avaliar a probabilidade de um aumento adicional da taxa do banco central em meados de junho, mas este último relatório de empregos pode levar um banco central excessivamente orientado por dados a um aperto adicional, o que é um erro em nossa opinião”.

