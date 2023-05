Ações da Apple sobem após recuperação do iPhone e estimativas superam vendas

(Bloomberg) — Apple Inc. As ações subiram no pré-mercado depois de relatar uma recuperação nas vendas do iPhone no último trimestre, ajudadas por estimativas de lucros mais altas para a empresa mais valiosa do mundo e contrariando uma desaceleração do setor que afetou grande parte de sua linha de produtos.

A Apple disse na quinta-feira que a receita total para o segundo trimestre fiscal foi de US$ 94,8 bilhões, superando a previsão dos analistas de US$ 92,6 bilhões. Embora as vendas tenham caído 2,5% no período, a empresa alertou que os investidores podem esperar uma queda de cerca do dobro disso.

Os resultados sugerem que a Apple está começando a se recuperar da crise que atingiu as indústrias de PCs e smartphones. Isso foi um alívio para os investidores depois que a Qualcomm Inc., uma importante fornecedora, levantou novas preocupações sobre a demanda por telefones no início desta semana. As vendas da Apple na China – um ponto fraco para outras empresas de tecnologia – foram um pouco melhores do que o esperado.

Como esperado, a Apple anunciou planos de recomprar US$ 90 bilhões em ações – o mesmo plano do ano passado. A empresa aumentou seu dividendo trimestral em 4%, para 24 centavos.

As ações subiram 2,2% nas negociações de pré-mercado na sexta-feira. Ele fechou a US$ 165,79 em Nova York na quinta-feira, alta de 28% no ano.

Embora o desempenho tenha sido melhor do que o esperado, marcou dois trimestres consecutivos de queda nas vendas – o primeiro da Apple desde o início da pandemia. Enquanto isso, os ganhos permaneceram inalterados em relação ao ano anterior, em US$ 1,52 por ação. Em comparação com uma avaliação média de US$ 1,43 por ação.

Em teleconferência com analistas, a Apple disse que espera que a receita caia no trimestre atual, como ocorreu no trimestre anterior encerrado em 1º de abril. Isso representa uma queda de cerca de 3%. A empresa também disse que o impacto negativo das taxas de câmbio vai continuar.

A Apple gerou US$ 51,3 bilhões em vendas com o iPhone – seu principal produto – no segundo trimestre, superando as previsões dos analistas de US$ 49 bilhões. Isso foi um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior, mas marcou um desempenho recorde no trimestre de março, disse o CEO Tim Cook. O aumento ocorreu “apesar de um ambiente macroeconômico desafiador”, disse ele no comunicado.

Como muitos CEOs de tecnologia que fornecem relatórios de ganhos, Cook discutiu a inteligência artificial. Ele disse que tem um enorme potencial e que a Apple o perseguirá com produtos “muito bem pensados”.

Do ponto de vista da oferta, o iPhone 14 provavelmente retornaria no segundo trimestre. O dispositivo foi atingido por restrições no período anterior devido às políticas da Covid na China.

A receita do iPad caiu 13%, para US$ 6,67 bilhões, aproximadamente em linha com as estimativas de US$ 6,7 bilhões. Os novos modelos, que incluem uma versão básica atualizada e modelos Pro com chips M2, não estimularam muito as compras no trimestre.

Da mesma forma, a receita no segmento Mac caiu 31%, para US$ 7,17 bilhões. Isso superou as previsões de US$ 7,7 bilhões. As empresas de pesquisa já alertaram sobre um trimestre sombrio para a linha, com a IDC estimando que as remessas de Mac caíram cerca de 40% no trimestre. A Apple atualizou o MacBook Pro e o Mac Mini, adicionando processadores mais rápidos, mas eles não conseguiram recuperar as vendas da unidade.

O segmento de vestíveis domésticos e acessórios – que inclui AirPods, Apple Watch e decodificadores de TV – caiu menos de 1%, para US$ 8,76 bilhões. Ele ganhou uma avaliação de US $ 8,5 bilhões. A empresa adicionou um aplicativo mais rápido à Apple TV no trimestre de férias e atualizou seu alto-falante HomePod no trimestre de março.

O negócio de serviços, que inclui iCloud, Apple Music, App Store e o serviço de streaming TV+, faturou US$ 20,91 bilhões, abaixo das estimativas de US$ 21,1 bilhões. No entanto, isso é 5,5% maior do que no ano anterior. No último trimestre, a Apple prometeu que a receita de serviços – junto com o iPhone – iria acelerar.

A empresa teve um desempenho particularmente bom nos mercados emergentes, disse Cook, destacando as vendas trimestrais registradas no México, Indonésia, Filipinas, Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos. Se você mantiver as moedas estáveis, as vendas gerais da empresa aumentarão, disse ele.

Para a Apple e outras empresas americanas com presença global, o dólar forte corroeu o valor da receita gerada em outras partes do mundo.

“Apesar desses desafios, continuamos administrando a longo prazo”, disse Cook.

