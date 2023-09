Rússia acusa autoridades locais de “monitorarem de perto” situação tensa no Kosovo

Policiais do Kosovo montam guarda na estrada para o Mosteiro de Banjska após um tiroteio perto de Zvecan, Kosovo, em 25 de setembro de 2023. REUTERS/Ognen Teofilovski Obtenha direitos de licença

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse nesta segunda-feira que está monitorando de perto o que chamou de situação “potencialmente perigosa” em Kosovo, onde homens armados de etnia sérvia invadiram uma vila no fim de semana, entraram em confronto com a polícia e se barricaram dentro de um mosteiro.

A Rússia não reconhece o Kosovo, que tem uma população maioritariamente albanesa, como um Estado independente e tem tradicionalmente apoiado a Sérvia, com a qual mantém estreitos laços religiosos e culturais.

“A situação é muito difícil. No Kosovo, vemos uma atitude tradicionalmente tendenciosa em relação aos sérvios… a situação é muito tensa e perigosa e estamos a monitorizá-la muito de perto”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, numa conferência de imprensa regular. .

Unidades policiais Kosovar recapturaram o mosteiro na noite de domingo, depois que três agressores e um policial foram mortos. Eles defenderam a aldeia no norte do Kosovo na segunda-feira.

A maioria dos 1,8 milhões de habitantes do Kosovo, uma antiga província da Sérvia, são de etnia albanesa.

Mas cerca de 50 mil sérvios no norte nunca aceitaram a declaração de independência do Kosovo em 2008 e ainda vêem Belgrado como a sua capital, depois de mais de duas décadas de insurreição da guerrilha albanesa do Kosovo contra o domínio repressivo sérvio.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu posteriormente um comunicado dizendo que o derramamento de sangue de domingo foi o “resultado direto e imediato” da ação do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurdi, que disse ter como objetivo “incitar o conflito e limpar o território da província sérvia”.

O ministério disse que estava a tentar agravar a situação curda para pressionar os sérvios a reconhecerem a independência do Kosovo.

Relatado pela Reuters; Por Gareth Jones e Maxim Rodionov; Edição por Mark Trevelyan

