Rei Charles, William e Kate surpreenderam simpatizantes na coroação

Londres – O rei Charles III, seu filho e herdeiro William e sua esposa Kate, príncipe e princesa de Gales, fizeram uma parada surpresa em frente ao Palácio de Buckingham na tarde de sexta-feira para cumprimentar apoiadores um dia antes da coroação do monarca.

Os fãs da realeza se aglomeraram no The Mall, uma avenida larga e arborizada que leva diretamente aos portões da frente do Palácio de Buckingham, e empurraram as cercas ao ver o monarca. Bentley State Limousine Role em direção ao palácio.

Para sua alegria, o comboio de carros parou e o rei, o príncipe e a princesa saíram e caminharam em direção à cerca.

O rei Carlos III da Grã-Bretanha cumprimenta simpatizantes do lado de fora do Palácio de Buckingham, em Londres, em 5 de maio de 2023, um dia antes de sua coroação na Abadia de Westminster. Toby Melville/AP



As pessoas já acamparam por várias noites para reservar os melhores pontos de observação no The Mall, que fica no meio do caminho do rei e das procissões de coroação de sua esposa no sábado. Rainha Consorte Camila são levados para a Abadia de Westminster.

Quando a família real emergiu de seus veículos, gritos de “Deus salve o rei” e “Hip, hip hooray!” A multidão respondeu com choque enquanto alguns cantavam.

O rei, o príncipe e a princesa de Gales trabalharam em lados opostos do The Mall, cumprimentando pessoas de lugares tão distantes quanto os Estados Unidos e a Tailândia.

William, Príncipe de Gales, encontra simpatizantes durante uma caminhada no The Mall fora do Palácio de Buckingham, 5 de maio de 2023, um dia antes da coroação de seu pai, Carlos III. Toby Melville / Poole / Getty



Duas mulheres que trocaram algumas palavras com o monarca depois de passar duas noites acampadas no The Mall disseram à CBS News que foi uma experiência “verdadeiramente maravilhosa”.

“Eu disse a ele: ‘Boa sorte amanhã’, e ele se virou para nós e apertou nossas mãos”, disse Joan, que não quis revelar seu nome completo.

“Ele perguntou se alguém saiu à noite e meu cabelo estava espetado, e eu disse: ‘Sim!’ E ele se abaixou e apertou minha mão.”

De acordo com a BBC, os detalhes de segurança da família real pediram aos espectadores que desligassem seus telefones e aproveitassem o momento.



O novo papel do rei Carlos III na monarquia

Logo após a saída dos três membros da realeza, eles voltaram para o Palácio de Buckingham em seus veículos.

Emmett Lyons, da CBS News, contribuiu para este relatório.

