Marianne Williamson lança desafio de 2024 para Biden

Biden fez seu próprio discurso na Union Station pouco antes da eleição de novembro passado, na qual levou os democratas a uma exibição surpreendentemente forte, instando os eleitores a rejeitar o extremismo político e dizendo que “a própria democracia” está em jogo.

Williamson, cujas placas de campanha vermelhas, azuis e pretas carregam os slogans gêmeos de “Novo começo” e “Perturbe o sistema”, diz que fará campanha nos estados de votação antecipada no calendário eleitoral de 2024.

Isso inclui New Hampshire, que ameaçou inviabilizar o plano do Comitê Nacional Democrata, apoiado por Biden, de tirar a Carolina do Sul da disputa de indicação. Democratas e republicanos em New Hampshire rejeitaram as primárias não sancionadas do estado de Biden, alertando que, se um adversário vencer, o resultado envergonharia o presidente em exercício – embora esse adversário não tenha chance real de ser o indicado.

Atingindo um tom desafiador no sábado, Williamson denunciou “aqueles que pensam que são grandes na sala” e não levam sua candidatura a sério, declarando: “Deixe-me entrar”.

“Já disputei a eleição presidencial antes. Não sou ingênuo sobre esses poderes que não têm intenção de permitir que alguém que não se alinhe com sua agenda pré-determinada entre nessa conversa”, disse ele. “Entendo que somente aqueles que já se enraizaram no carro que nos trouxe a este abismo serão considerados dignos de nos tirar dele.”

Luke Stowell, 20, músico e estudante da American University em Washington, que se sentou na primeira fila do anúncio de Williamson, disse: “Acho que há uma boa mensagem que desafia todos os seus preconceitos e estruturas sociais. Pessoas no dia a dia .”

Sentado ao lado dele, o estudante de direito da American University Evan Claudio, 24, disse que, se vencer um segundo mandato, Biden estará com quase 80 anos quando deixar o cargo, acrescentando: “Acho isso preocupante. “

Ele não mencionou Biden pelo nome em seu discurso e, embora Williamson tenha notado que Trump não foi reeleito em 2020, ele acrescentou que evitou que o país “caísse no precipício”.

Williamson disse que se opõe a uma “atitude” de livre mercado e a um sistema político corrupto, que, segundo ele, prioriza a ganância acima de tudo, “como um spray nuclear de injustiça econômica”.

“O povo americano foi treinado para esperar muito pouco”, disse ele. “O povo americano é jogado.”

Williamson, um nativo do Texas que agora mora em Beverly Hills, Califórnia, é autor de mais de uma dúzia de livros e fez uma campanha independente malsucedida no Congresso na Califórnia em 2014. Argumenta que o governo federal deveria pagar grandes reparações financeiras aos negros americanos como reparações por séculos de escravidão e discriminação.

Seu momento mais memorável daquela campanha ocorreu quando ele fez uma ligação durante um debate nas primárias “Despertar Moral” Mas ele desistiu da corrida pouco antes do início do caucus de Iowa.

Ele disse no sábado que o país enfrenta muitos desafios, acrescentando: “Não estou dizendo que uma pessoa pode consertar isso. Nem mesmo um presidente pode consertar isso.

“Mas vou lhe dizer uma coisa”, acrescentou Williamson. “Um presidente que fala como é fará muito bem.”