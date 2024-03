Creighton venceu Oregon em 2OT para avançar para o torneio da NCAA

PITTSBURGH – Antes do início da segunda prorrogação, Greg McDermott olhou para Dana Altman, e os dois treinadores e amigos próximos sorriram.

“Nós dois não acreditamos no que estava acontecendo diante de nossos olhos”, disse McDermott.

Eles não estavam sozinhos.

Steven Ashworth e Ryan Kalkbrenner fizeram 3 pontos na segunda prorrogação, enquanto Creighton superava Altman, o ex-técnico dos Bluejays, e avançava para o Sweet 16 do Torneio da NCAA contra o Oregon na noite de sábado com uma vitória por 86-73.

Um 3 de Ashworth de 6 pés-1 e um raro de 7-1 Kalkbrenner, um especialista defensivo, ajudaram o terceiro colocado Bluejays (25-9) a marcar os primeiros 15 pontos do segundo OT. Termine o jogo com os Patos em 11º lugar (24-12) e mais de uma marcha de confusão.

Ele assumiu o lugar de Altman em Creighton em 2010 e conquistou seu 325º sucesso na carreira, a dois do recorde escolar de Altman, chamando-o de “jogo épico”. “Não tenho certeza se fiz parte de algo assim em 35 anos.”

Ashworth marcou 21 pontos, Trey Alexander somou 20, Kalkbrenner fez 19 e Baylor Shearman fez 18 pela equipe, que fará sua terceira participação no Sweet 16 em quatro anos. Ele enfrentará o segundo colocado do Tennessee na região Centro-Oeste na sexta-feira em Detroit.

“É uma sensação ótima”, disse Alexander, um dos que retornaram da equipe Elite Eight de Creighton há um ano. “Adoramos esse grupo de rapazes. Amamos balançar e rolar juntos. Amamos tudo o que vem com viagens e poder passar mais uma semana juntos.

“Vamos apenas tentar viver o momento e continuar a jogar ao nível que achamos que podemos jogar. A partir daí, deixaremos o dominó cair onde puder.”

Os Bluejays precisavam de equilíbrio, figurões, lances livres e equilíbrio para superar os devastadores Jermaine Quisnard e N'Faly Dante do Oregon.

Quisnard – que marcou 40 pontos na primeira rodada contra sua antiga escola, a Carolina do Sul – marcou 32 no sábado, e Dante dominou com 28 pontos e 20 rebotes.

Foi o segundo jogo da noite na prorrogação na PPG Paints Arena depois que o NC State derrotou o Cinderella de Oakland por 79-73.

Altman e McDermott, os dois treinadores mais vencedores da história de Creighton no torneio de sábado, são amigos íntimos, companheiros ocasionais de golfe e a razão pela qual os Bluejays são uma potência intermediária e uma ameaça na chave.

Durante duas horas, suas equipes ficaram frente a frente sem ceder um centímetro. Foi emocionante e exaustivo, pois trocaram a liderança 14 vezes. Houve tanto drama quanto você pode colocar em nove empates e um jogo de torneio.

Os Ducks, que ganharam o título do torneio Pac-12 junto com Quisnard-Dante, pareciam estar cozinhando na primeira prorrogação depois que os dois lances livres de Ashworth colocaram Creighton à frente por 71-68. Mas Kooisnard, um guarda sênior sedoso de East Chicago, Indiana, desceu e calmamente acertou uma longa cesta de 3 pontos na frente do banco do Oregon para empatar o placar.

“Eles jogaram muito o ano todo”, disse Altman, que perdeu três jogadores devido a lesões no final da temporada. “Nós os dirigimos. Então, é especial ver esses dois caras.

“Tivemos oportunidades. Cometemos alguns erros críticos na regulamentação. Isso é culpa minha.”

Creighton teve uma última chance no primeiro OT, mas Alexander perdeu um salto curto na linha de base pouco antes de Horn, estendendo uma partida dupla de sábado de uma noite em Pittsburgh para uma manhã fria de domingo.

O segundo AT foi todo Creighton.

Ashworth abriu com seu 3, e depois que Quisnard errou uma bandeja, Kalkbrenner, três vezes Jogador Defensivo do Ano do BIG EAST, deu um passe atrás da linha e esgotou sua 53ª tentativa de 3 pontos em toda a temporada.

“Mac [McDermott] Ele me disse para fazer 100 [3s] Depois do treino e antes dos 100 nos dois treinos que tivemos antes de chegarmos aqui”, disse Kalkbrenner. “Isso ajudou a me preparar. Ganhei confiança em mim mesmo para fazer aquele arremesso e sabia que seria o arremesso número 1 que Mack queria com aquela posse de bola.

Depois de outra falha de Couisnard, Jasen Green de Creighton, que teve nove rebotes, fez bandeja e os Bluejays estavam quase voando para o Sweet 16. Alexander selou com uma cesta de 3 pontos enquanto Creighton abria uma vantagem de 86-71. .

Oregon, que tentou apenas cinco lances livres, teve a chance de encerrar o jogo no minuto final do regulamento, mas Dante errou o primeiro chute do Oregon faltando 26,4 segundos para o fim e os Ducks subiram dois pontos.

Shearman, que jogou todos os 50 minutos, acertou uma disputada bola de 3 metros na pista, e as equipes foram para o OT depois que Quisnard perdeu um lance desequilibrado no segundo final.

O reencontro de Altman com Creighton na quadra é uma das principais subtramas do jogo, onde ele passou 16 temporadas, virando um programa desorganizado e ajudando a colocar a escola de Omaha, Nebraska, no mapa do basquete.

McDermott continua assim. Agora um dos times vencedores mais consistentes do país, os Bluejays superaram qualquer rótulo de médio porte.

Em março, qual o tamanho deles?

A Associated Press contribuiu para este relatório.