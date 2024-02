Macy's fechará 150 lojas, mas expandirá Bloomingdale's e Bloommercury

Um representante dos grupos de investidores não respondeu a um pedido de comentário na terça-feira.

Depois de um aumento inicial nas vendas devido aos gastos do consumidor em todos os tipos de bens no início da pandemia, a Macy's sofreu uma queda nas vendas.

Na terça-feira, a empresa divulgou os lucros do quarto trimestre, que inclui a temporada de compras natalinas. As vendas líquidas de US$ 8,1 bilhões ficaram em linha com as estimativas dos analistas. As vendas na Macy's e na Bloomingdale's caíram em relação ao ano anterior, enquanto as vendas na Bluemercury aumentaram 2,3% – um sinal de que os compradores continuam a gravitar em torno das categorias de beleza e cuidados com a pele.

A empresa disse que assumirá uma cobrança de US$ 1 bilhão relacionada à reestruturação e fechamento de lojas. As ações encerraram o pregão com alta de quase 3,4 por cento.

As vendas caíram à medida que a Macy's luta para conquistar a próxima geração de compradores e competir num mundo orientado para o comércio eletrónico.

“A Macy's não deu o seu melhor aos consumidores, por isso os consumidores abandonaram-na e compraram noutro local”, disse Neil Sanders, diretor-geral da empresa de investigação Global Data. “Este é um ponto de viragem para a Macy's.”