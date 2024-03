Veja por que a Apple está sendo vaga com os detalhes do iOS 17.4.1

Na semana passada, a Apple lançou o iOS 17.4.1 com notas de lançamento vagas, alegando incluir importantes correções de bugs e patches de segurança. Agora, dois dias depois, a empresa ainda não acrescentou detalhes. Isso é incomum para a Apple, que geralmente lista patches de segurança importantes horas após o lançamento e sugere que aqueles no iOS 17.4.1 podem ser significativos ou algo totalmente diferente.

A atualização chega duas semanas após o lançamento do iOS 17.4, que trouxe grandes mudanças Iphone Na UE, principalmente em torno da App Store, com suporte para mercados de aplicações alternativos.

As notas de lançamento do iOS 17.4.1 afirmam: “Esta atualização fornece importantes correções de bugs e atualizações de segurança e é recomendada para todos os usuários”. Visite a página de suporte da Apple para obter mais informações. No entanto, a página observa que os detalhes sobre a atualização ainda “virão em breve”.

Isto não é uma coincidência. E pode significar muitas coisas.

A Apple não quer divulgar detalhes sobre os patches de segurança do iOS 17.4.1 até que a empresa conclua sua própria investigação. A atualização que recebemos pode ser uma correção para evitar novas explorações.

“Para a proteção de nossos clientes, a Apple não divulga, discute ou confirma problemas de segurança até que uma investigação ocorra e os patches ou lançamentos estejam geralmente disponíveis”, disse a Apple. Página de lançamentos de segurança.

Outra possibilidade, que considero a causa mais provável, é que a Apple esteja atualmente trabalhando para corrigir as mesmas vulnerabilidades. Mac Assim como o Apple Watch. Com esta nova versão do iOS, obtivemos as mesmas atualizações de segurança para iPadOS e visionOS, mas não para macOS ou watchOS. Os usuários de Mac (e Apple Watch) ainda podem estar em risco, e a divulgação de detalhes sobre CVEs conhecidos em outros produtos pode deixar uma lacuna na postura de segurança da Apple.

Independentemente disso, os utilizadores devem atualizar os seus dispositivos imediatamente.

A nova atualização de segurança está disponível nos seguintes dispositivos suportados:

iPhone XS e posterior

iPad Pro de 12,9 polegadas de 2ª geração e posterior

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 11 polegadas de 1ª geração e posterior

iPad Air 3ª geração e posterior

iPad 6ª geração e posterior

iPad mini 5ª geração e posterior

Apple Visão Pro

Vou atualizar este post para saber mais.

