NBA Play-in: Heat avança para um início de fogo para vencer o Bulls por 112-91, avança para a revanche dos playoffs com o Celtics

MIAMI, FLÓRIDA – 19 DE ABRIL: Duncan Robinson #55 do Miami Heat lança um passe contra Alex Caruso #6 do Chicago Bulls no segundo quarto durante um jogo play-in em 19 de abril de 2024 em Miami, Flórida.

Até agora, nesta pós-temporada, a campanha do Miami Heat nos playoffs de 2024 se parece muito com a de 2023.

Na temporada passada, o Heat perdeu o primeiro jogo nos play-offs da NBA, mas se recuperou no segundo jogo e terminou em 8º.

Para abrir a pós-temporada deste ano, o Miami perdeu seu primeiro jogo play-in para o Philadelphia 76ers. Mas com uma segunda chance de chegar ao oitavo lugar nos playoffs da Conferência Leste, o Heat derrotou o Chicago Bulls por 112 a 91 na noite de sexta-feira para avançar para uma série de primeira rodada contra o Boston Celtics, o melhor colocado.

Miami teve um início de jogo quente, vencendo os Bulls por 19 a 0 no primeiro quarto. Chicago não se ajudou, passando de 3 de 13 na faixa de três pontos no caminho para marcar apenas 17 pontos no quadro. Esse chute de longa distância não melhorou, já que ele acertou 5 de 23 em 3 no primeiro tempo. No geral, os Bulls dispararam 27 por cento nos primeiros dois quartos.

Tyler Herro liderou o Heat com 24 pontos, 10 rebotes e nove assistências. O novato Jamie Jacques Jr. somou 21 pontos com seis rebotes e seis assistências. Kevin Love deu um belo impulso saindo do banco, marcando 16 pontos em arremessos de 10 de 10 na linha de lance livre e 2 de 3 em arremessos de três pontos.

O Heat conquistou sua vitória decisiva apesar de ter perdido o armador titular Jimmy Butler devido a uma torção no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a derrota de quarta-feira. Butler foi inicialmente descartado apenas para o jogo de sexta-feira, mas deve ficar afastado dos gramados por várias semanas devido à lesão.

Chicago foi liderado pelos 22 pontos de DeMar DeRozan, juntamente com os 16 pontos e 14 rebotes de Nikola Vucevic. Os Bulls foram prejudicados pelo mau jogo de Kobe White. Depois de marcar 42 pontos na vitória sobre o Atlanta Hawks no play-in, White acertou apenas 5 de 16 em campo e terminou com 13 pontos.

Bulls podem modificar a escalação

Os Bulls podem parecer diferentes na próxima temporada. O técnico Billy Donovan provavelmente retornará. Houve rumores de que Kentucky poderia fugir depois de perder John Calipari. Mas os Wildcats contrataram Mark Pope, o que tira uma opção potencial de Donovan – se ele quiser voltar a ser treinador universitário.

A maior questão de Chicago é manter ou não Zach LaVine. O veterano guarda aparecia frequentemente em rumores comerciais, mas uma cirurgia no pé no final da temporada eliminou essa possibilidade. Porém, LaVine deve estar pronto para o campo de treinamento e se aparecer saudável, os rumores de negociação serão retomados.

A equipe também pode decidir deixar DeRozan e o pivô Andre Drummond, ambos agentes livres irrestritos. DeRozan tem sido o artilheiro dos Bulls nesta temporada (com média de 24 pontos por jogo), mas fará 35 anos no próximo ano e a diretoria não quer investir pesadamente nele.

Uma revanche com o Celtics

Derrubar o número 1 do Milwaukee Bucks na primeira rodada não impediu o Miami de chegar aos playoffs na temporada passada como o oitavo colocado. O Heat então derrotou o New York Knicks e derrotou o Celtics em sete jogos para avançar para as finais da NBA, onde perdeu para o Denver Nuggets em cinco jogos.

O Heat poderia causar outra reviravolta sobre o Celtics (e outra cabeça-de-chave número 1)? Boston certamente se lembra da derrota no jogo 7 do ano passado. 103-84. Foi um resultado chocante para uma equipe que esperava um campeonato da NBA. O Celtics teve um recorde de 64-18 durante a temporada regular, o melhor recorde da liga. Com isso, são os favoritos ao título deste ano.

O jogo 1 da série de playoffs da primeira rodada do Heat-Celtics é domingo às 13h horário do leste dos EUA.