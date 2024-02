Taylor Swift vende seu avião em meio a drama de rastreamento de voo

Taylor Swift se separou de um de seus jatos particulares em meio a relatos de que ela está pedindo às pessoas que parem de rastrear seus voos.

O site da Autoridade Federal de Aviação confirmou a separação da cantora de seu Dassault Falcon 900 em 30 de janeiro.

Anteriormente listada na SATA LLC, uma empresa que compartilha endereço com a Taylor Swift Productions em Nashville, a Jet é propriedade da Swift desde 2009.

Agora, está registrado em uma empresa sediada em Missouri, constituída em 2006 Insider de negócios.

Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, um novo Dassault 900 custaria US$ 44 milhões para venda.

A mudança deixa Swift com um jato particular.

O Dassault 900, com capacidade para 12 passageiros, atendeu aos requisitos de viagem da Swift até o último voo registrado em 30 de janeiro. Enquanto isso, seu Dassault 7X tem cabine um pouco maior e capacidade para 16 passageiros.

Após sua turnê pela Argentina e Brasil, Taylor Swift retornou aos Estados Unidos em 13 de novembro de 2023 e pousou no aeroporto de West Palm Beach. VEM/MIAMIPIXX / BACKGRID

Foto do Dassault 900 de Taylor Swift, que ela vendeu em 30 de janeiro. TheImageDirect. com

Com seus próximos shows em Tóquio e o Super Bowl em Las Vegas para apoiar seu namorado Travis Kelce, os fãs estão especulando sobre os planos de viagem de Swift.

Caso não utilize o 7X, poderá optar por fretar um jato particular.

No entanto, a paixão de Swift por jatos particulares passou despercebida, atraindo críticas por questões ambientais.

Em 2022, ele liderou a lista de celebridades com o maior número de emissões de carbono em jatos particulares – no ano passado, seus jatos registraram mais de 166 horas durante sua viagem aos Estados Unidos.

Taylor Swift foi escolhida como a pior celebridade em emissões de carbono devido ao uso de jatos particulares. Essas fotos inéditas mostram Taylor Swift tentando esconder sua viagem em jato particular. Jesal/Diggzy/Shutterstock

Respondendo a essas preocupações, o porta-voz de Swift revelou que a cantora comprou créditos de carbono para compensar o uso do jato. No entanto, os esforços para manter a privacidade, como a inscrição no programa de privacidade da FAA, não a protegeram do escrutínio público.

Jack Sweeney, um estudante universitário conhecido por rastrear aviões famosos, ganhou atenção após compartilhar os dados de voo de Swift nas redes sociais. A equipe jurídica de Swift interveio e enviou uma carta a Sweeney acusando-a de “perseguição e assédio”.

Sweeney defendeu suas ações, citando a informação pública e a transparência como suas motivações.

Taylor Swift exigiu que o rastreador de jato particular Jack Sweeney parasse de documentar seu voo. ZUMAPRESS. com

“Acho que as pessoas estão interessadas”, disse Sweeney ao canal. “Você deve ter uma boa expectativa de que seu jato será rastreado, quer eu faça isso ou não, afinal, é uma informação pública.”

“Não quero causar danos a lugar nenhum”, disse ele, admitindo que é fã de algumas músicas de Swift.