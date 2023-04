Condado de Broward, Flórida: Inundações severas enquanto a área de Fort Lauderdale enfrenta chuvas recorde

(CNN) Fort Lauderdale e partes do sul da Flórida foram inundados na noite de quarta-feira por chuvas significativas em um evento de chuva de meio século, provocando uma emergência de inundação repentina no condado de Broward e um prefeito chamando o dilúvio de “a pior enchente que já vi”. Já viu.”

De acordo com uma atualização de quinta-feira do escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Miami, 14 a 20 polegadas de chuva encharcaram a área metropolitana de Fort Lauderdale desde a tarde de quarta-feira.

“Embora as fortes chuvas tenham terminado, muitas estradas permanecem fechadas”, disse o serviço meteorológico, acrescentando que as inundações devem continuar.

O Condado de Broward está um abaixo alerta de inundação a partir das 8h, informou o Miami Weather Service.

Mais cedo, Havia Fort Lauderdale “Várias áreas da cidade estão sofrendo inundações severas”, disse o Fort Lauderdale Fire Rescue nas redes sociais, alertando os veículos para ficarem fora das estradas, pois podem ficar presos ou se afogar.

A Emergência de enchente — Um alerta de inundação em vigor para partes do sul da Flórida, incluindo Fort Lauderdale, expirou na manhã de quinta-feira.

“Esta é uma situação especialmente perigosa”, alertou o NWS. “Vá para um terreno mais alto agora! Esta é uma situação muito perigosa e com risco de vida. Não tente viajar até que você esteja fora de uma área sujeita a inundações ou a uma ordem de evacuação.”

hollywood, O prefeito da Flórida, Josh Levy, disse à CNN que “as equipes da cidade estão fazendo tudo o que podem” para usar bombas sempre que possível e manter os ralos limpos.

“Registramos 12 polegadas de chuva desde a meia-noite, além de dias de chuva ininterrupta”, disse Levy. “Há grandes inundações em nossa cidade e no sul da Flórida, pois o solo já está saturado. Muitas estradas estão intransitáveis. Vários veículos estão presos e abandonados no meio de nossas estradas.

“Vivi aqui toda a minha vida. Esta é a pior enchente que já vi”, disse ele.

Autoridades de Fort Lauderdale ativarão seu centro de operações de emergência e declararão estado de emergência local, dizendo em comunicado na manhã de quinta-feira que aerobarcos e veículos de alta autorização foram protegidos pelo escritório do xerife do condado e pela Comissão de Vida Selvagem da Flórida.

“A equipe está avaliando as instalações do parque para convertê-las em centros de preparação/reunificação para os indivíduos afetados pelas inundações repentinas. Esperamos abri-los o mais rápido possível”, disse a cidade. “Não há energia elétrica na Prefeitura. Temos relatos de alagamento no primeiro andar do prédio dos Transportes e Mobilidade (TAM).”

O sistema da cidade foi projetado para receber pelo menos 3 polegadas de chuva em um período de 24 horas, mas eles “receberam mais de 12 nas proximidades”. Equipes de serviço estarão disponíveis para responder a relatórios e preocupações sobre inundações.”

A CNN entrou em contato com as autoridades da cidade e do condado para obter mais informações.

Quatro alertas de tornado foram emitidos na área na quarta-feira.

Partes da Flórida, incluindo Fort Lauderdale, Miami e Jacksonville, têm categoria 2 de 5, risco leve de tempestades severas na quinta-feira, de acordo com o Centro de Previsão de Tempestades.

Grandes partes do Condado de Broward foram inundadas

As autoridades estão pedindo aos residentes que evitem dirigir ou viajar em Fort Lauderdale Em meio às tempestades.

“Respondendo continuamente aos pedidos de serviços de resgate da polícia e dos bombeiros”, afirmou. Cidade de Fort Lauderdale disse em um comunicado de imprensa na noite de quarta-feira. “Equipes de obras públicas estão limpando ralos e colocando bombas para reduzir rapidamente a água. Esforços estão em andamento para reduzir o congestionamento do tráfego com um sinal prioritário para ajudar as pessoas que saem da cidade. Pedimos aos motoristas que fiquem fora das estradas e evitem a cidade de Fort Lauderdale até a água recua.”

enchente teve um impacto Quarta-feira causou congestionamento de tráfego e fechamento de um túnel, disse a cidade.

“O Túnel Henry E. Kinney está fechado. Por favor, evite a área. As condições meteorológicas combinadas com o tráfego na hora do rush estão aumentando os problemas no centro da cidade”, disse a cidade.

O Gabinete do Xerife de Broward disse em um comunicado na quarta-feira que foi “inundado com chamadas não emergenciais para o 911 relacionadas ao clima severo” e está pedindo aos residentes que usem o 911 apenas para “emergências verdadeiras” e evitem dirigir e chamar um caminhão de reboque. Empresa se um veículo estiver encalhado e não estiver em uma emergência.

Alguns serviços locais estão fechados na quinta-feira. O Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood está fechado devido a inundações e será reaberto ao meio-dia. De acordo com uma atualização Do aeroporto. O nível de embarque do aeroporto foi reaberto para permitir a saída de pessoas da área, disse o O aeroporto inicialmente disse Manhã de quinta-feira.

O serviço de trem da Brightline entre Miami e Fort Lauderdale foi temporariamente suspenso. Serviço disse Nas redes sociais.

Além disso, o distrito das Escolas Públicas do Condado de Broward anunciou que estará fechado na quinta-feira.

Os totais de precipitação na área de Fort Lauderdale e arredores na quarta-feira representaram pelo menos um evento de chuva em 50 anos, de acordo com uma análise da CNN das estatísticas de precipitação da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica a partir das 21h ET de quarta-feira. 12 polegadas em 24 horas.

Pode haver mais chuva em alguns lugares. De acordo com a última emergência de enchente emitida pelo NWS em Miami, até 20 polegadas de chuva podem cair em algumas áreas, correspondendo a pelo menos 1 em 200 anos de chuva.

A precipitação preliminar de 24 horas indica que muitas cidades e subúrbios foram afetados. Na noite de quarta-feira, 11,09 polegadas de chuva caíram em Fort Lauderdale, 12,21 polegadas em Lauderhill e 13,92 polegadas em Tania Beach.