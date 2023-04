Protestos contra pensões na França: manifestantes invadem a gigante de luxo LVMH

Paris (CNN) Uma nova rodada de protestos está ocorrendo em toda a França contra os planos do governo de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, um dia antes de uma decisão judicial histórica sobre a constitucionalidade da lei de separação.

Na quinta-feira, manifestantes em Paris forçaram a entrada na sede da empresa de luxo LVMHAções da empresa proprietária de marcas como Louis Vuitton e Moët em — O recorde atingiu seu pico.

“Se Macron quer encontrar dinheiro para financiar o sistema de pensões, ele tem que vir aqui para encontrá-lo”, disse Fabian Villadieu à afiliada da CNN BFMTV do lado de fora do prédio da LVMH.

O chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, falando à rádio francesa RMC, alertou com antecedência que os manifestantes “podem atacar contra o que consideram símbolos amplamente capitalistas”.

A polícia interrompeu o protesto perante o Conselho Constitucional da França, o equivalente à Suprema Corte dos Estados Unidos, que deve emitir uma decisão há muito esperada sobre a validade da lei de reforma previdenciária na sexta-feira.

Equipes da CNN no local viram manifestantes entrarem em confronto com a polícia quando bombas de fumaça, projéteis e gás lacrimogêneo foram lançados antes de um grupo disparar sinalizadores vermelhos do lado de fora do prédio do tribunal.

Nunez ordenou a proibição de protestos na área da noite de quinta-feira até a manhã de sábado.

“Obviamente sempre há áreas protegidas, e você pode imaginar isso na Assembleia Constituinte”, disse Nunez ao RMC.

Espera-se que até 600.000 pessoas tomem as ruas em toda a França na quinta-feira nos últimos protestos contra as reformas previdenciárias.

Trabalhadores ferroviários em greve ocuparam a sede do grupo de luxo francês LVMH em Paris na quinta-feira.

A polícia está se preparando para ataques violentos que têm sido uma característica, embora pequena, dos protestos em toda a França nos últimos dois meses e meio.

Como parte de uma franja radical que existe desde o início da agitação social do país, espera-se que um grupo chamado “black bloc” ressurja, disse Nunez ao RMC.

Macron insiste em reforma

O presidente francês, Emmanuel Macron, argumentou que são necessárias reformas nas finanças públicas e esta semana insistiu que “o país deve continuar avançando”.

Falando em um piquete incendiário perto de Paris na manhã de quinta-feira, Sophie Binet, a nova chefe do GGT, um dos principais sindicatos da França, insistiu: “Enquanto a reforma previdenciária não for retirada, a mobilização continuará de um jeito ou de outro”.

A prefeita de Paris, Ann Hidalgo, expressou seu apoio aos manifestantes antes de uma nova rodada de protestos.

“Antes da decisão da Assembleia Constituinte, volto a apoiar a mobilização em Paris e em toda a França”, tuitou Hidalgo.

“Esta reforma é injusta e violenta. Os franceses pedem há meses para retirá-la, e o governo deve ouvir”, escreveu ele.

Manifestantes entram na sede da LVMH durante uma manifestação contra a reforma previdenciária no centro de Paris.

O veredicto de sexta-feira decidirá se os protestos continuarão. O outro grande sindicato da França, o CFDT, é mais receptivo a um acordo negociado.

O lixo está enchendo as ruas de Paris novamente enquanto os coletores e incineradores entram em greve novamente, de acordo com o sindicato CGT.

O secretário-geral da sucursal sindical da CGT confirmou em carta ao prefeito de Paris que seria uma greve contínua.

A greve de um mês anterior, em seu pior momento, viu 10.000 toneladas de lixo se acumularem em toda a capital até o final de março.