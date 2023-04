Warner Bros. Discovery revela ‘Max’, aprimorado para desenvolvimento de streaming

BURBANK, Califórnia, 12 de abril – A Warner Bros Discovery Inc ( WBD.O ) disse na quarta-feira que lançará seu tão esperado novo serviço de streaming apelidado de “Max” em 23 de maio, combinando o entretenimento com roteiro da HBO Max com os reality shows da Discovery.

O serviço busca expandir seu alcance além dos devotos dos programas aclamados e atrevidos da HBO, combinando pratos improvisados ​​e programação infantil.

Escritor J.K. Ele explorará a rica biblioteca de conteúdo do estúdio para criar programação de alta qualidade, incluindo uma nova série baseada nos livros de Harry Potter de Rowling e outra prequela da popular série de fantasia “Game of Thrones”.

Warner Bros., Walt Disney Co ( DIS.N ) e outras empresas de mídia estão tentando encontrar o equilíbrio certo entre gastos em nova programação para atrair e reter assinantes e gerar lucros.

As ações da Warner Bros. Discovery caíram quase 6%, parte de um declínio mais amplo nas ações de streaming após comentários críticos do lendário investidor Warren Buffett.

“Não é realmente um bom negócio”, disse Buffett à televisão CNBC. As pessoas que trabalham com entretenimento “ganham muito dinheiro, e os sócios não se saem muito bem com o tempo”.

Buffett também é investidor da Paramount Global, que caiu 3% na quarta-feira. A Disney caiu 2,5% e a Netflix caiu 2%.

O novo serviço “Max” servirá como um teste da ambição do CEO David Zasla de construir um dos principais serviços de streaming do mundo, reunindo uma coleção diversificada de propriedades, desde o programa de culinária Barefoot Contessa até o Batman.

“Esta é a nossa hora, esta é a nossa oportunidade”, disse Zaslau durante uma apresentação no Warner Studio em Burbank, Califórnia. “Sinto pela nossa companhia, este é o nosso encontro com o destino.”

Os preços do Max variam de US$ 9,99 por mês para a versão suportada por anúncios a US$ 19,99 por mês para o “Max Ultimate”. Um nível manteria o preço máximo atual da HBO de US$ 15,99 por mês – uma estratégia que ganhou elogios de um analista de mídia.

“Ao manter os preços os mesmos, exceto para os novos níveis premium, não há razão para ninguém pular”, disse Jessica Reiff Ehrlich, analista de mídia do Bank of America. “Você obtém muitas vezes o conteúdo pelo mesmo preço.”

Zaslav disse que a programação improvisada do Discovery trará o “mesmo tipo de narrativa” da HBO para o serviço para assinantes.

A Warner Bros. retirou “HBO” do nome de seu serviço de streaming Discovery, que sugere uma série sob medida para alguns telespectadores, mas repele outros.

Chefe de Streaming Global JP Perrett disse que “a HBO é a HBO” e “não deve ser levada ao limite” ao assumir a variedade de conteúdo que a HBO e o Discovery oferecem.

“Queremos ir mais longe e achamos que podemos competir com os maiores players da área”, disse Perrett.

O serviço contará com conteúdo da HBO, incluindo a série dramática vencedora de vários prêmios Emmy “Heir” e a adaptação de videogame “The Last of Us”.

Novos tópicos

Ele apresentará vários novos títulos baseados em franquias populares, incluindo “The Penguin”, uma série baseada no vilão da DC Comics, uma nova série de comédia baseada no programa de sucesso da CBS “The Big Bang Theory” e uma nova parcela do “Fixer Upper” franquia de reforma. , “Fixer Upper: The Hotel.”

O CEO Zaslav disse que os filmes da Warner Bros. terão um lançamento tradicional nos cinemas e colherão receita de bilheteria antes de estarem disponíveis em um serviço de streaming.

A oportunidade de capitalizar a revolução do streaming de vídeo é uma das justificativas para combinar Discovery e WarnerMedia em 2022.

Mas quando o acordo foi fechado em abril do ano passado, o entusiasmo de Wall Street pelo streaming começou a diminuir, já que a Netflix (NFLX.O) relatou sua primeira perda de assinantes em mais de uma década. Os investidores começaram a priorizar os lucros sobre os ganhos de assinantes, o que causou uma nova austeridade em Hollywood.

Como outras empresas de mídia, a Warner Bros. Discovery ainda não obteve lucro com seus serviços de streaming HBO Max e Discovery +, embora a empresa tenha reduzido as perdas com eles.

Ela estabeleceu uma meta de 130 milhões de assinantes até 2025, muito aquém dos 231 milhões de assinantes da Netflix.

Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine em Los Angeles e Tiyashi Datta em Bangalore; Edição por Arora Ellis e Sonali Paul

