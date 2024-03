Como os militares dos EUA estão lutando para construir uma doca flutuante para entregar ajuda a Gaza

WASHINGTON (AP) – Mesmo antes do presidente Joe Biden anunciar Endereço do Estado da União Os planos para entregar ajuda a Gaza por via marítima fizeram com que a 7ª Brigada de Transporte do Exército e outras unidades se esforçassem para reunir o equipamento.

Antes do discurso eles receberam suas ordens: Construir Uma doca flutuante da Faixa de Gaza para fornecer alimentos e outra assistência necessária aos residentes de Gaza. O controlo apertado de Israel sobre as rotas terrestres para Gaza reduziu o fluxo de ajuda a um mínimo.

É uma operação complexa que envolve 1.000 soldados norte-americanos e que não acontecerá da noite para o dia. O major-general da Força Aérea Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse aos repórteres que levará semanas para que tudo se reúna. Algumas autoridades dizem que levará dois meses. Para além dos desafios logísticos, a mudança depende da cooperação de Israel, que não foi garantida.

Veja o que se sabe sobre a cirurgia.

Por que construir um navio flutuante?

Nos cinco meses desde que militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 250 reféns, os militares israelenses atacaram o território, matando mais de 30 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Este é o resultado Guerra Israel-Hamas Há uma catástrofe Um desastre humanitário.

Todos os quase 2,3 milhões de habitantes de Gaza lutam para encontrar alimentos, e mais de meio milhão de outros Agora enfrentando a fome. Muitos são forçados a comer ração animal para sobreviver.

O acesso a alimentos, suprimentos médicos e outra ajuda é difícil, se não impossível, devido às hostilidades em curso e às lutas para integração com os militares israelitas. Rotas restritas e entregas lentas Por causa dos estudos.

Os camiões que transportam ajuda humanitária devem viajar desde a passagem de Rafah com o Egipto ou desde o extremo sul de Gaza através de Kerem Shalom com Israel, através da zona de conflito para chegar às áreas em grande parte isoladas no norte.

Isto frustrou a administração Biden, uma vez que os seus esforços para aumentar a ajuda a Gaza foram dificultados pelas sanções impostas pelo seu aliado próximo, Israel.

Na semana passada, a América começou Gotículas de ar Ajuda a Gaza. Mas só pode fornecer uma quantidade limitada de ajuda e pode não chegar a quem dela precisa.

No seu discurso de quinta-feira, Biden ordenou aos militares que construíssem um cais improvisado na costa de Gaza “que possa receber grandes navios que transportam alimentos, água, medicamentos e abrigo temporário”.

“Todos os dias ajudamos a aumentar a quantidade de ajuda humanitária dentro de Gaza”, disse Biden.

Montado como Legos

A 7ª Brigada de Transporte, baseada na Base Conjunta Langley-Eustis, Virgínia, começou a reunir equipamentos e embarcações da chamada Logística Conjunta Over the Shore (JLOTS), de acordo com autoridades de defesa.

É como uma estrutura gigante de LEGO – uma série de peças de aço de 12 metros de comprimento que podem ser travadas para formar um píer e uma ponte. A passarela tem quase 550 metros de comprimento e duas faixas de largura.

Nos próximos dias, as tropas dos EUA começarão a carregar equipamentos em um grande navio de comando de transporte marítimo militar. As ferramentas incluem peças de aço e pequenos rebocadores que ajudam a mover os materiais para o lugar.

Esse carregamento só deve começar na próxima semana, quando o navio partirá para o Oceano Atlântico com membros da 7ª Força de Transporte. Várias unidades militares dos Estados Unidos e do exterior também participarão da missão.

Ryder disse que as tropas construiriam uma rota marítima através da qual grandes navios poderiam transportar alimentos e suprimentos. Pequenos navios militares transportariam a ajuda do navio flutuante para uma pista temporária, que seria então encalhada na costa.

Biden disse na quinta-feira que nenhuma força dos EUA estaria em Gaza para a missão, que poderia incluir outros aliados, empreiteiros e agências de ajuda.

Quais são os desafios?

Uma questão fundamental é o que Israel está disposto a fazer para apoiar o esforço de ajuda.

Os lançamentos aéreos dos EUA foram uma medida incomum da administração Biden, que há meses apela a Israel para aumentar a ajuda a Gaza e fornecer acesso e segurança aos camiões que transportam mantimentos.

Segundo Biden, o governo israelense manterá a segurança do navio e o protegerá de quaisquer ataques do Hamas. Também pode haver necessidade de controle de multidões se os residentes tentarem atacar o navio para conseguir a comida tão necessária.

Embora as autoridades digam que não precisam de segurança na rota marítima para Israel, precisam de aliados e navios privados para prestar assistência ao longo da rota marítima.

Também não está claro quem irá descarregar a ajuda no cais e levá-la para terra.

O que estão a fazer os grupos de ajuda noutros países?

O presidente de Chipre, Nicos Christophoulits, ofereceu-se há meses para usar o porto do seu país em Larnaca para uma possível rota marítima de ajuda a Gaza, uma viagem de 370 quilómetros. Chipre convidou responsáveis ​​de Israel, dos Estados Unidos e de outros países europeus para trabalharem com agentes cipriotas para inspecionar todos os carregamentos, para que o Hamas não pudesse usar nada contra Israel. A oferta recebeu grande interesse de americanos, europeus e outros, e seguiu-se um planejamento ampliado.

Um navio que transporta ajuda humanitária prepara-se para deixar Chipre com destino a Gaza, informou a Comissão Europeia esta sexta-feira.

O navio, que pertence ao Open Arms Assistance Group da Espanha, realizará uma viagem piloto para testar a rota marítima nos próximos dias. O navio aguarda aprovação em Larnaca para entregar ajuda alimentar da World Central Kitchen, uma instituição de caridade americana fundada pelo famoso chef José Andrés.

Youssef Al Otaiba, embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos, disse à AP que o momento exato do navio-piloto por mar dependeria das condições, mas disse que o domingo foi favorável. Os Emirados Árabes Unidos financiaram a operação e trabalharam diretamente com os israelenses para preparar o navio sem problemas, disse ele.

A World Central Kitchen preparou um barco em Chipre com 200 toneladas de arroz, farinha e proteínas que em breve estará pronto para ir para Gaza, e 500 toneladas de ajuda estão em Chipre, prontas para seguir, disse a porta-voz Chloe Matta Crane num comunicado. .

A redatora da Associated Press, Ellen Knickmeyer, forneceu este relatório.