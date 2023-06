Thompson: Chris Paul e Step Curry provam que a coexistência é um círculo plano

Chris Paul é um guerreiro.

Esse fato por si só é suficiente para nos fazer questionar se fomos transportados para outro universo. Mas ainda bate.

Chris Paul poderia entrar para uma equipe Warriors liderada por Steph Curry e certamente assumir o papel de co-estrela de Curry. Dez anos atrás, isso teria sido escandaloso. Cinco anos atrás, isso seria impossível. Um dia atrás, eu teria dito de jeito nenhum.

Parece que o curry estava perfeito. ele disse “não é 2014E ele não mentiu.

É como se o Duende Verde encontrasse o Homem-Aranha. Mentor e amigo viraram rivais — viraram aliados novamente. Em seguida, Diddy se juntaria à Death Row Records.

Há alguma poesia nesta bomba do Golden State, alguma intriga nesta reviravolta na história. Mas também estabelece um sinal de pontuação comovente para o relacionamento de Curry e Paul. Algo com pelo menos 15 anos de profundidade.

Há algo de elegante nos dois fazendo isso, Paul por se humilhar e Curry por homenagear um OG. Os fãs do Warriors não vão gostar, tendo passado a maior parte de uma década torcendo contra Paul sob o nome de Curry. Mas Curry não parece preocupado.

Não se engane, essa mudança não pode acontecer sem a bênção de Kari e o consentimento de Paul. Ambos são estrelas grandes o suficiente para matar esse movimento, se quiserem. Mas fontes da equipe dizem que Curry e Paul estão animados com a reunião porque eles têm uma reunião em mente. Sem dúvida, sua rivalidade diminuiu ao longo dos anos e ambos estão oscilando na casa dos 40 anos. Mas o respeito mútuo e a valorização da fraternidade nem sempre significa união.

Mas a história mostrará que as folhas de curry são o ímã definitivo, uma força de gravidade que desafia a sabedoria convencional e as regras não escritas. A vinda de Paul para o Warriors é mais uma prova de que o jeito de Curry de lidar com as coisas está ganhando. Não há maior sinal de respeito do que quando um competidor raivoso como Paul escolhe enfrentar um rival que não consegue vencer.

Não há uma mensagem clara dos Warriors de que todos estão na janela do curry. Não há nada mais desejável para trocar por um jogador 14 anos mais velho que seu antecessor.

O Warriors queria mais experiência para enfrentar os jovens que ancoraram seu vestiário no ano passado. Eles também veem a mudança como uma atualização para um manipulador de bola secundário e craque. Paul é um armador completo que pode comandar o time, especialmente quando Curry está sentado. Ele é a resposta para os problemas de rotatividade dos Warriors e seu vício em 3 pontos. A bola pode ir para o seu lugar no meio-campo e punir as incompatibilidades.

Poole, no seu melhor, foi o backup perfeito para Curry, especialmente quando Curry perdeu tempo. Os Warriors agora arriscam fazer dele o que quiserem para outro time. Eles podem olhar para trás e desejar ter um retorno maior sobre seu investimento na custódia que projetaram. Mas os Warriors lucraram com a explosão e disponibilidade de Poole para a experiência e liderança de Poole. Eles lucraram com uma futura estrela para um ex-jogador e, ao fazer isso, acreditam que se tornaram mais sólidos. Eles cortaram quase US$ 100 milhões em salários futuros, abrindo caminho para evitar mais danos punitivos no novo acordo coletivo de trabalho. Um problema de química no vestiário criado pelo soco de Draymond Green em outubro passado e a natureza não resolvida do papel de Poole – um talento inicial com um teto de reserva em minutos.

Os guerreiros recrutaram um líder lendário que certamente tinha má reputação, mas era respeitado. Sua decisão de ingressar no Warriors torna a vitória clara seu único objetivo. Isso é o que Curry precisava incutir em sua equipe com um discurso antes do jogo 7 contra o Sacramento.

Mas o significado da mudança não é apenas que os Warriors ficaram mais velhos e experientes. Eles trocaram o sucessor de Curry pela antiga inspiração de Curry. Paul, sem dúvida, ajudou a empurrar Curry para sua estratosfera atual às vezes. O curry de leite teve que ser descartado.

Apenas terminando seu primeiro ano na Charlotte Christian University, a 80 milhas de distância – na era das reflexões do ensino médio no YouTube, lembre-se – Paul foi nomeado para as equipes McDonald’s All-American e Parade All-American de 2003. Ele era o orgulho de Winston-Salem e o rosto do basquete colegial da Carolina do Norte. Como calouro em 2004 com os sonhos do ACC, Paul dominou seus dois primeiros jogos do Torneio da NCAA, incluindo esta seqüência ininterrupta contra o Manhattan: 29 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola, 2 bloqueios e 1 virada.

Paul vestido para seu estado. Selecionado como número 1 no Draft da NBA de 2005 pelo New Orleans Hornets. Quando selecionado no 4º lugar, Jerry Stackhouse se tornou o jogador com maior draft da Carolina do Norte desde o 3º lugar em 1995.

Em 2009, Curry e sua família passaram um tempo com a família Ball, dando ao novato pendente da NBA algumas dicas e bons momentos. Se você sabe alguma coisa sobre curry, sabe que esses momentos são importantes.

Em 2011, o caril de leite quase foi comercializado.

As coisas mudaram em 2014, quando os dois se enfrentaram nos playoffs. Paul não era mais um guia para Curry, mas um obstáculo. Quando os Clippers sobreviveram àquela série no jogo 7, Paul conseguiu a última vitória sobre Curry. Muitos sabiam que o curry estava chegando.

um atalho Simbolizava a troca da guarda.

Um campeonato confirmou isso.

A série de 2019 em Houston encerrou todos os debates.

Os playoffs de 2023 são a melhor chance de retorno de Paul. Uma conquista do título com o Phoenix não teria mudado o resultado, mas teria sido alguma coisa. Mas a maior preocupação de Paul também acabou com suas chances.

A lesão é o problema nº com o leite. 1. Um tendão da coxa o manteve fora dos playoffs de 2018 para o Houston. Uma virilha o manteve fora dos playoffs do Phoenix de 2023. Mas uma vantagem de jogar com Curry é que Paul não jogará por muitos minutos. Média de 35,7 minutos em seus sete jogos do playoff este ano. Mas antes da lesão neste ano, ele jogou 30 jogos consecutivos na pós-temporada em três playoffs.

Na primeira rodada da série contra o Clippers, Paul jogou 39, 38, 41, 38 e 38 minutos. Ele se machucou no jogo 2 da próxima série. A cautela de Steve Kerr e a figura mágica e protetora de Rick Celebrini para Paul deram a ele uma chance melhor de sobreviver à pós-temporada. Curry é seguro para que ele possa reduzir sua carga de trabalho e não perder terreno.

Então, Paul pula pela escada rolante. Talvez seja um sinal de que todo o torneio não é o que costumava ser, ou talvez não seja o que parece. No final, todos esses jogadores envelhecem e ficam mais sábios e lembram que todos fazem parte da irmandade. As lutas que alimentam a internet não são tão sérias para os personagens principais quanto o público gostaria que você acreditasse.

Isso prova que a vida é um círculo. O vínculo formado na Carolina do Norte pode sobreviver ao tempo, à competição e até mesmo a mal-entendidos. Em última análise, todas as ex-estrelas devem encontrar um lugar seguro para pousar em seus últimos anos. As lendas do jogo merecem.

Ou talvez estejamos em algum universo alternativo.

