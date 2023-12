As condições de nevasca ameaçam interromper as viagens pelas planícies do norte

Neve forte é esperada no centro de Dakota do Sul das 14h às 22h, horário local, informou o serviço meteorológico. Os ventos fortes e a neve continuarão durante a noite, especialmente na parte central do estado, disseram os meteorologistas. Um alerta de nevasca permaneceu em vigor até a noite de terça-feira.

Dakota do Norte e Nebraska receberão mais chuvas congelantes, disseram os meteorologistas, o que causará condições de lama. O Sr. do Serviço Meteorológico Cook disse que um quarto de polegada de neve se acumulou em Fargo, ND, na tarde de segunda-feira, mas essa quantidade pode aumentar à noite, e a chuva atingiu a cidade de cerca de 120.000 habitantes. Moradores.

Condições de nevasca são esperadas no norte e noroeste do Kansas até a manhã de quarta-feira, bem como no nordeste do Colorado, de segunda à noite até segunda-feira à noite, de acordo com o serviço meteorológico.

Os turistas que esperavam pegar a estrada na tarde de segunda-feira podem querer ajustar seus planos, disse ele. Weiser disse.

“Dependendo da direção que você está tomando, se ainda não saiu, terá que esperar até amanhã”, disse ele.