O centro dos Timberwolves, Rudy Gobert, sugere árbitros influenciados pela raça: 'Isso afeta nosso jogo'

CLEVELAND – O pivô do Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, sugeriu que as apostas esportivas afetam a forma como os árbitros da NBA arbitram depois que os árbitros da NBA determinaram uma falta técnica faltando 27,8 segundos para o final da prorrogação contra o Cleveland Cavaliers na sexta-feira.

Gobert foi apitado por uma falta que desclassificou Minnesota no sexto para um, e ele respondeu fazendo o sinal do dinheiro com as duas mãos. A árbitra Natalie Sacco o viu fazer isso e deu um tapa nele com uma técnica, mandando Darius Garland, do Cleveland, para um chute de falta que empatou o jogo em 97.

Os Cavs venceriam por 113-104.

“Minha reação é: acho que a verdade – na qual realmente acredito – é que, mesmo que fosse verdade, não é hora de agir assim”, disse Gobert. “Eu não deveria ter feito isso. Custou o jogo ao meu time e, francamente, eles mal podiam esperar para me dar a técnica. Foi ruim. Foi uma reação imatura”.

Questionado sobre o que acredita, Gobert disse: “Cometi alguns erros. Enterrei no ar. Erros acontecem. Os árbitros cometem erros. Mas acho que às vezes é mais do que erros. Acho que todos nesta liga sabem disso. .Acho que deve acabar bem.

Gobert disse que espera ser multado por seus comentários e por ser “um cara mau que repete o que considero ser a verdade”.

Mas, ele disse, “acho que isso prejudica o nosso jogo” porque ele se sente compelido a dizer o que pensa.

“Eu conheço as corridas e tudo que está crescendo, mas não deveria parecer”, disse Gobert.

A sexta falta de Gobert foi uma violação de bola perdida cometida contra ele quando ele e Jared Allen, do Cleveland, se enroscaram sob a cesta dos Timberwolves e lutaram para lidar com uma falta de Anthony Edwards. No início do jogo, Gobert deu uma cotovelada nas costelas de Allen em uma jogada de poste e foi marcado por uma falta ofensiva; Os oficiais atualizaram para uma penalidade flagrante de falta 1 após análise do vídeo.

O Cavs teve a chance de vencer no tempo regulamentar depois que Garland fez um lance livre após o gesto de sinal de dinheiro de Gobert, mas Naz Reed bloqueou a tentativa de 3 pontos de Garland. Edwards, jogando com várias lesões leves, lançou uma bola aérea e o jogo foi para a prorrogação, onde os Cavs dominaram a sessão extra.

“Achei que o jogo fosse chamado da mesma forma nos dois sentidos – acho que os dois times ficaram um pouco frustrados, mas isso é o basquete”, disse o assistente técnico do Minnesota, Micah Norrie, que substituiu o técnico Chris Finch (doença).

Norrie considerou receber uma técnica tardia em um jogo disputado como “inaceitável” por parte de Gobert.

“Temos que ser inteligentes”, disse Norrie. “Acho que ele fez uma cena ou algo assim e foi meio automático. Todos nós conhecemos Rudy. para ser um pouco melhor.”

Como observou Gobert, esta não é a primeira vez que ele expressa insatisfação com sua posição. Ele fez comentários críticos diversas vezes em sua carreira, inclusive na temporada passada.

Em março passado, após a derrota do Phoenix, Gobert disse: “Estou nesta liga há 10 anos e tento sempre dar o benefício da dúvida, mas é difícil para mim pensar que eles não tentaram ajudar ( os Suns) vencem esta noite. É difícil para mim pensar que eles não estavam tentando ajudar os Warriors ou (o) Sacramento Kings a vencer naquela noite.

“É tão óbvio. Como jogador de basquete que está na liga há tanto tempo, é desrespeitoso e francamente decepcionante.

As apostas esportivas são legais em 38 estados, incluindo Ohio, onde há apostas esportivas físicas na Rocket Mortgage Fieldhouse em Cleveland, operada pela Caesars. A NBA, como outros grandes esportes profissionais da América, abraçou os fãs que apostam em seus jogos e anunciou DraftKings e FanDuel como seus dois parceiros oficiais de apostas esportivas em 2021.

O escritório da liga não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre esta história.

Allen marcou 33 pontos, incluindo 15 de 21 na linha de lance livre, e Garland fez 34 pontos. Depois que o All-Star Karl-Anthony Towns sofreu uma ruptura no menisco, Reid marcou 34 pontos, o melhor da equipe, e empatou o recorde da carreira com 34 para os Wolves. Edwards, em uma noite em que seu bloqueio para salvar o jogo e queda de cabeça sobre um aro se tornaram virais, marcou 19 pontos, mas acertou 7 de 27.

A derrota deixou os Timberwolves (44-20) para o segundo lugar na Conferência Oeste, meio jogo atrás do Oklahoma City Thunder (44-19). Os Cavs (41-22) estão agora em segundo lugar no Leste, meio jogo à frente de Milwaukee.

(Foto: Ken Blaze/USA Today)