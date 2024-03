Ravens contratam Justin Madupuk para extensão de quatro anos

Os Ravens anunciaram uma extensão de contrato de quatro anos para o lado defensivo Justin Madubuk na sexta-feira.

De acordo com vários relatórios, o acordo vale US$ 98 milhões, com US$ 75,5 milhões em garantias totais e US$ 53,5 milhões na assinatura. Se for preciso, ele é o segundo jogador defensivo mais bem pago em média por ano (US$ 24,5 milhões), atrás de Aaron Donald (US$ 31,667 milhões), embora Chris Jones ganhe mais.

“Temos o prazer de anunciar uma extensão de quatro anos com Justin Madubuike”, disse o gerente geral Eric DeCosta em comunicado. “Justin é um dos melhores tackles defensivos de toda a NFL e uma pedra angular de nossa defesa. Estamos felizes por Justin e sua família, e igualmente felizes por nossa base de fãs.

Os Ravens usaram a franquia no Madhubuike da quinta rodada Os 100 melhores agentes gratuitos da PFT.

Madubuike, 26, teve um ano de carreira em 2023, sendo titular em todos os 17 jogos e estabelecendo recordes pessoais em tackles (56), sacks (13), tackles para derrota (12), rebatidas de quarterback (33) e fumbles forçados (2). Ele ganhou seu primeiro Pro Bowl e foi um All-Pro do segundo time.

Seus 13 sacks lideraram os Ravens e todos os tackles defensivos da NFL na última temporada, enquanto seus 11 jogos consecutivos com pelo menos meio sack empataram o recorde de uma única temporada da NFL.

Madubuike chegou a Baltimore como escolha de terceira rodada no draft de 2020 pela Texas A&M.