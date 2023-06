China defende navio de guerra dos EUA no Estreito de Taiwan

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse no mesmo fórum no sábado que Washington “não tolerará intimidação ou coerção” da China e continuará a navegar e voar pelo Estreito de Taiwan e pelo Mar da China Meridional para afirmar que são águas internacionais. contrariando as reivindicações territoriais mais amplas de Pequim.

No mesmo dia, um contratorpedeiro americano de mísseis guiados e um navio de guerra canadense foram interceptados por um navio de guerra chinês quando passavam entre a ilha autônoma de Taiwan, que a China reivindica como seu próprio território, e o continente chinês. De acordo com o Comando Indo-Pacífico dos EUA, o navio chinês ultrapassou o navio dos EUA e passou “inseguro” pela proa por 150 metros.

Além disso, os EUA disseram no final do mês passado que um caça chinês J-16 interceptou um avião espião da Força Aérea dos EUA no Mar da China Meridional e “realizou uma manobra agressiva desnecessária” enquanto voava direto para o nariz do avião.

Esses e os incidentes anteriores levantaram preocupações sobre um possível acidente que poderia levar a uma escalada entre os dois países em um momento em que as tensões já são altas.

Li sugeriu que os EUA e seus aliados criaram um perigo e deveriam se concentrar em “cuidar bem de seu próprio espaço aéreo e águas”.

“A melhor opção é que os países, especialmente seus navios de guerra e aviões de guerra, não conduzam operações de fechamento nos territórios de outros países”, disse ele por meio de um tradutor. “De que adianta ir lá? Na China, sempre dizemos: ‘Cuide da sua vida’.

Em um discurso abrangente, Li reiterou muitas das posições bem conhecidas de Pequim, incluindo sua reivindicação sobre Taiwan, que ele chamou de “o centro de nossos principais interesses”.

Ele acusou os EUA e outros de “interferir nos assuntos internos da China”, fornecendo apoio de segurança e treinamento a Taiwan e realizando visitas diplomáticas de alto nível.

“A China está comprometida com o caminho do desenvolvimento pacífico, mas nunca hesitaremos em proteger nossos direitos e interesses legítimos, muito menos sacrificar os interesses centrais do país”, disse ele.

“Como diz a letra de uma conhecida canção chinesa: ‘Quando amigos nos visitam, nós os recebemos com um bom vinho. Quando chacais ou lobos vêm, nós os enfrentamos com armas.

Em seu discurso no início do dia, Austin delineou amplamente a visão dos EUA para um “Indo-Pacífico livre, aberto e seguro dentro de um mundo de regras e direitos”.

O subsecretário sênior das Filipinas, Carlito Galvez Jr., conversa com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em 3 de junho de 2023 em Cingapura. | Foto AP/Vincent Thien

Para esse fim, disse Austin, os EUA intensificaram o planejamento, a coordenação e o treinamento com “amigos do Mar da China Oriental ao Mar da China Meridional ao Oceano Índico” com objetivos compartilhados para “deter a agressão e aprofundar regras e regulamentos”. Promove a prosperidade e previne conflitos.”

Li zombou da ideia, dizendo: “Alguns países adotam uma abordagem seletiva em relação às regras e leis internacionais.”

“Ele quer impor suas próprias regras aos outros”, disse ele. “A chamada ‘ordem internacional baseada em regras’ nunca diz quais são as regras e quem fez essas regras.”

Em vez disso, ele disse: “Praticamos a diversidade e buscamos a cooperação ganha-ganha”.

Li está sob sanções dos EUA impostas em 2018 devido ao envolvimento de Li na compra de caças e mísseis antiaéreos da China de Moscou como parte de um pacote mais amplo de medidas contra a Rússia – mas antes da invasão da Ucrânia.

Autoridades de defesa dos EUA disseram que as sanções, que impedem Li de fazer negócios nos EUA, não o impedirão de realizar negociações oficiais.

No entanto, ele recusou o convite de Austin para falar nos bastidores da conferência, embora os dois se sentassem em lados opostos da mesma mesa e apertassem as mãos quando o fórum abriu na sexta-feira.

Austin disse que isso não era suficiente.

“Um caloroso aperto de mão durante o jantar não substitui um compromisso substancial”, disse Austin.

Desde 2021 – antes de Li se tornar ministro da Defesa – a China recusou ou não respondeu a mais de uma dúzia de pedidos do Departamento de Defesa dos EUA para falar com líderes seniores, bem como inúmeros pedidos de negociações de espera e compromissos de trabalho.

“A China está aberta à comunicação entre nossos dois países e nossos dois militares”, disse Li, mas sem mencionar as sanções, disse que as trocas devem ser “com base no respeito mútuo”.

“É um princípio muito básico”, disse ele. “Se não houver sequer respeito mútuo, nossas comunicações não serão eficazes.”

Ele disse reconhecer que “qualquer confronto ou conflito sério entre a China e os Estados Unidos seria um desastre intolerável para o mundo”, acrescentando que os dois países devem encontrar maneiras de melhorar as relações.

“A história provou repetidas vezes que a China e os Estados Unidos se beneficiarão da cooperação e perderão com o conflito”, disse ele.

“A China está buscando construir um novo tipo de relacionamento de país importante com os EUA. Do lado dos EUA, deve agir com sinceridade, combinar suas palavras com ações e tomar medidas concretas com a China para estabilizar as relações e evitar uma maior deterioração”, disse. Li disse.