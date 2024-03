Baltimore, Maryland: Uma ponte desabou quando as autoridades anunciaram fechamento de pistas e desvios de tráfego

CNN

O porta-voz do Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore, Francis Scott Key, disse que equipes de resgate estavam procurando pelo menos sete pessoas no rio Patapsco após o colapso da ponte Key durante a noite, enviando vários veículos para a água. disse Imprensa associada.

a Ponte Ele desabou na manhã desta terça-feira Depois foi atingido por um grande navio, segundo vídeo obtido pela CNN.

As agências locais receberam 911 ligações por volta de 1h30 relatando que um navio saindo de Baltimore havia atingido uma coluna na ponte, disse o diretor de comunicações do Corpo de Bombeiros de Baltimore, Kevin Cartwright, à AP.

“É uma emergência terrível”, disse ele. “Nosso foco agora é tentar salvar e recuperar essas pessoas”.

Todo o tráfego foi desviado, disse a Autoridade de Transporte de Maryland, e não ficou claro se alguém ficou ferido. A CNN entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da cidade de Baltimore para obter informações adicionais.

Cartwright chamou o colapso de “um fenômeno crescente de vítimas em massa”.

“Parece haver alguma carga ou retentores pendurados na ponte”, disse ele, acrescentando que as condições eram inseguras e instáveis ​​para as equipes de emergência que agiam com cautela.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, disse Postagem nas redes sociais Ele estava a caminho de um “incidente” na ponte às 3h. “O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento”, acrescentou.

O vídeo da colisão mostra um barco alto indo direto para uma das colunas de suporte da ponte, deslizando uma grande extensão da ponte na água abaixo em segundos antes de colidir com ela. O impacto causou imediatamente o colapso de seções subsequentes da ponte.

O acidente lançou enormes nuvens de fumaça e fogo no ar e fez com que parte da ponte desabasse na frente do barco, mostraram imagens de vídeo. A fumaça preta continuou a subir no ar por vários minutos.

Transmitir TimeLive A foto foi tirada no momento em que a ponte Francis Scott Key desabou.

A ponte de 2,5 quilômetros e 4 pistas atravessa o rio Patapsco e serve como uma travessia externa do porto de Baltimore e uma ligação essencial para a Interstate-695 ou Baltimore Beltway.

Seu nome é Francis Scott Key Acredita-se que estava sentado Testemunhar o bombardeio de Fort McHenry em 1814 o inspirou a escrever as palavras do “Star Spangled Banner”.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.