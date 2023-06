Diretores de Hollywood estão fazendo acordos com estúdios enquanto a greve dos roteiristas continua

A indústria do entretenimento estará observando de perto o que o contrato dos diretores – e as negociações dos atores – fazem com o Writers Guild of America, o sindicato que representa os escritores. Mais de 11.000 roteiristas entraram em greve no início de maio, interrompendo muitas produções de Hollywood.

No mês passado, os escritores experimentaram uma onda de solidariedade de outros sindicatos que os líderes do WGA dizem não ver há gerações. Se o acordo de um diretor – ou um possível acordo de elenco no final deste mês – se unirá agora é uma questão em aberto.

Os executivos da WGA sinalizaram aos roteiristas no fim de semana passado que um acordo com os diretores pode ter acabado, o que o estúdio disse fazer parte do “manual” para “dividir e conquistar”. Os roteiristas e estúdios se afastaram da mesa de negociações no dia 1º de maio, longe dos assuntos principais, e não retomaram as negociações.

“Eles fingiram que não podiam negociar com o WGA em maio por causa das negociações com o DGA”, disse a equipe de negociação do WGA a escritores em um e-mail na quinta-feira. “Isso é mentira. É uma escolha que eles fizeram na esperança de dar vida a uma estratégia de dividir e conquistar. A essência da estratégia é fazer acordos com alguns sindicatos e contar ao resto. funciona se os sindicatos forem divididos.

“Nossa posição é clara: para resolver a greve, as empresas devem negociar com o WGA toda a nossa agenda”, continuou o e-mail.