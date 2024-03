Joe Flacco concorda com os termos de um ano dos Colts, dizem fontes

O Indianapolis Colts e o veterano quarterback Joe Flacco chegaram a um acordo sobre um contrato de um ano no valor de US$ 8,7 milhões, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN na quarta-feira.

Flacco, que jogou pelo Cleveland Browns na temporada passada e ganhou o prêmio de Jogador do Ano da NFL Comeback, receberá US$ 4,5 milhões garantidos no acordo, segundo fontes.

Cleveland contratou Flacco para seu time de treino em 20 de novembro, após uma lesão no ombro no final da temporada.

Duas semanas depois, Flacco estreou. Ele se tornou o primeiro quarterback na história da NFL a lançar mais de 250 jardas e vários touchdowns em seus primeiros cinco jogos com um novo time.

E ele levou os Browns a uma seqüência de quatro vitórias consecutivas e ao 5º lugar nos playoffs da AFC. Ele terminou a temporada regular com 1.616 jardas, 13 touchdowns e 8 interceptações em cinco jogos.

No entanto, o Cleveland caiu para o Houston Texans na primeira rodada da pós-temporada. Flacco fez escolhas consecutivas no segundo tempo de uma derrota por 45-14.

Flacco, 39 anos, venceu o Super Bowl com o Baltimore Ravens em 2013 e foi nomeado MVP do Super Bowl. Ele passou para 43.936 jardas e 245 touchdowns, incluindo tempo com o Denver Broncos e o New York Jets.

Jake Trotter da ESPN contribuiu para este relatório.