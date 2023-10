Carolyn Ellison deve testemunhar como a principal testemunha contra Bankman-Fried

Deixe um comentário sobre esta história Comente

Caroline Ellison, a principal testemunha dos promotores federais contra o ex-magnata das criptomoedas Sam Bankman-Fried, deve prestar depoimento na terça-feira para oferecer um possível depoimento no julgamento criminal de semanas. Como executivo-chefe do fundo de hedge de Bankman-Fried e seu parceiro às vezes romântico, Ellison desempenhou um papel fundamental em seu império criptográfico e deve dar aos jurados uma visão interna do que os promotores do governo estão chamando de uma das maiores fraudes financeiras da história.

Segue-se o depoimento de dois outros banqueiros que se tornaram curadores e altos tenentes que disseram aos jurados na semana passada que o executivo orquestrou uma fraude massiva contra clientes de sua plataforma de negociação de criptografia FTX. Adam Yedidia, amigo de faculdade de Bankman-Fried, que ingressou na FTX como desenvolvedor de software, disse que renunciou porque a conduta estava no ar enquanto a empresa se desfazia. Gary Wang, que se declarou culpado de crimes financeiros como diretor de tecnologia da FTX, testemunhou que Bankman-Fried roubou US$ 8 bilhões de clientes e mentiu publicamente sobre isso.

Ellison se declarou culpado em dezembro de sete acusações, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, e concordou em cooperar com os promotores na esperança de receber uma sentença mais leve. Ele disse que os promotores participaram de um esquema central para o caso, usando fundos de clientes da FTX para pagar a dívida de seu fundo de hedge, a Alameda Research.

“Sinto muito pelo que fiz”, disse Ellison ao declarar sua culpa em dezembro, no tribunal federal de Manhattan. “Eu sei que está errado.” READ Um segundo denunciante do IRS pergunta sobre a investigação de Hunter Biden na House Oversite

Bankman-Fried enfrenta acusações generalizadas de que desviou milhares de milhões de dólares em fundos de clientes FTX sem o seu conhecimento para fazer investimentos de risco, comprar imóveis de luxo, fazer enormes empréstimos ao seu círculo íntimo e doar milhões de dólares a políticos de ambos os partidos.

Se condenado, ele poderá enfrentar décadas de prisão. Ele é inocente.

Os promotores argumentam que Ellison desempenhou um papel fundamental nos crimes de Bankman-Fried. O procurador assistente dos EUA, Nathan Rehn, que fez a declaração de abertura do governo na semana passada, disse que Bankman-Fried a estabeleceu como uma “fachada” sobre a Alameda.

Os advogados de defesa apresentaram uma versão diferente dos acontecimentos. Eles consideram Ellison parcialmente responsável pela explosão de empresas de criptografia ao não atender ao aviso de Bankman-Fried de posicionar a Alameda para uma queda potencial no preço dos ativos de criptografia.

Como testemunha, o matemático formado em Stanford traz uma mistura de insights pessoais e profissionais ao comportamento de Bankman-Fried, disse o ex-procurador federal Adam Kamenstein.

“Ela vai estabelecer que Sam não apenas está funcionalmente ciente do que está acontecendo, mas também está mentindo sobre isso”, disse Kamenstein. “Acabou o jogo.”

Bankman-Fried e Ellison se conheceram enquanto trabalhavam na Jane Street Capital, uma empresa de private equity na cidade de Nova York. Bankman-Fried deixou a Alameda em 2017 e contratou Ellison para se juntar a ela no ano seguinte. Foi promovido a co-diretor executivo da empresa em 2021 e, desde então, único CEO, continua a deter a maior parte do fundo.

Mas Ellison tinha profundas dúvidas sobre as suas capacidades como líder – ansiedades alimentadas pelo seu romance intermitente com Bankman-Fried, de acordo com os escritos privados posteriores de Bankman-Fried. vazou Para o New York Times. Esse vazamento levou o juiz Louis A. Kaplan fez com que a fiança de Bankman-Fried fosse revogada, permitindo-lhe viver em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Ele foi encarcerado em uma prisão do Brooklyn. READ Califórnia se prepara para condições climáticas raras, incluindo condições de nevasca e neve

Em sua audiência, Ellison disse que sabia que a Alameda tinha acesso “backdoor” aos fundos dos clientes da FTX desde 2019, fornecendo efetivamente à empresa “crédito ilimitado sem a necessidade de prestar garantias”.

Ele também discutiu vários dos desafios maiores e mais arriscados da Alameda em negócios de risco e empréstimos pessoais para executivos da FTX, dizendo que ela havia contraído empréstimos de credores externos “no valor de bilhões de dólares”. Quando esses mutuários recuperaram seu dinheiro, Bankman-Fried e sua equipe recorreram à FTX para reembolsar os fundos dos clientes, disse ela.

Ellison disse que trabalhou com Bankman-Fried e outros para mentir aos credores da Alameda sobre a sua viabilidade, inclusive adulterando certas demonstrações financeiras. Sob a orientação de Bankman-Fried, ele trabalhou secretamente para inflacionar o preço de mercado do FTT – que foi emitido pela FTX e usado pela Alameda para reforçar o seu balanço – para melhorar a aparência da saúde financeira da empresa para esses credores, dizem os promotores.

Ao longo de seu tempo lá, Ellison manteve registros detalhados da situação do negócio e dos esforços de Bankman-Fried e de seus consultores mais próximos, à medida que a empresa começou a se deteriorar em 2022 em meio a uma recessão mais ampla do setor.

“Ele fez anotações sobre reuniões com seus co-conspiradores nas quais discutiram a saúde financeira da Alameda e suas responsabilidades para com a FTX”, escreveram os promotores em um documento judicial de agosto descrevendo as evidências que planejam usar no julgamento. Suas postagens incluíam uma lista de “Coisas sobre as quais Sam está pirando”, que listava as posições comerciais da Alameda, problemas entre a FTX e a Alameda e arrecadação de fundos. READ Sucessor Finale: Tom Wampskens marca Bill Wampskens?

Ellison forneceria uma visão do declínio vertiginoso do negócio no início de novembro do ano passado. Enquanto a FTX enfrentava uma crise de crédito e os clientes tentavam retirar seus depósitos, Ellison Alameda reuniu funcionários para uma apresentação chorosa em um esforço para explorar uma oferta de curto prazo pela bolsa rival Binance. Advogados.

A Alameda “pediu emprestado alguns fundos da FTX” para pagar seus credores, disse ele. “Acho que, principalmente, quero dizer que sinto muito. É realmente nojento.”