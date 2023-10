Senhas sem senha agora serão a opção padrão para Contas do Google

Nova Iorque

CNN

–



O Google está tentando tornar as senhas obsoletas, solicitando aos usuários que criem senhas para desbloquear contas e dispositivos com impressão digital, digitalização facial ou PIN.

O Google disse na terça-feira que as senhas são mais fáceis de lembrar, mais rápidas de usar e oferecem maior segurança. A empresa revelou suporte para passaportes em maio, mas anunciou em um momento Blogue A tecnologia agora se tornará a opção preferida durante a geração de senhas.

“[W]“Eu encorajaria a indústria a descentralizar as senhas – tornando-as mais raras e eventualmente obsoletas”, escreveu o Google.

O Google continuará a oferecer suporte a senhas tradicionais, e os usuários podem pular completamente as senhas desativando a opção “Ignorar senha quando terminar” de sua conta.

As chaves de acesso agora são usadas como substitutos de senha para aplicativos como YouTube, Pesquisa, Mapas, Uber e eBay. Segundo o blog, o WhatsApp também está adicionando esse recurso.

A FIDO Alliance, um consórcio de segurança que conta com muitas empresas de tecnologia como membros, desenvolveu anteriormente padrões para chaves de acesso. Microsoft, Apple e Google estão tentando tornar as chaves de acesso uma realidade.

A Apple introduziu sua opção Passkey com o lançamento do iOS 16, permitindo que as pessoas usassem a tecnologia em aplicativos, incluindo Apple Wallet, e o suporte Passkey foi implementado pela primeira vez em dispositivos Chrome e Android em outubro de 2022.