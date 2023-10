O histórico jogo duplo dos Braves encerra o jogo 2 do NLDS novamente

Kyle McDanielESPN MLB Insider4 minutos de leitura

Os Braves selam o Jogo 2 com uma jogada dupla incrível Michael Harris II surge com uma bola na parede para negar o RBI de Nick Castellanos, então tira Bryce Harper primeiro para iniciar uma jogada dupla e encerrar o jogo.

ATLANTA – Um jogo duplo histórico e improvável foi desencadeado Michael Harris II completou o retorno dramático do Braves empatando a série no jogo 2 da National League Division Series contra os Phillies na noite de segunda-feira.

Depois de se recuperar de uma desvantagem de quatro corridas, o Braves manteve uma vantagem de 5-4 na nona entrada até que Bryce Harper estava na primeira base e Nick Castellanos rebateu com uma eliminada. Castellanos acertou uma bola no centro-direito que teria sido um home run em cinco estádios da liga principal e deu ao Statcast uma média de rebatidas esperada de 0,610.

No entanto, Harris leu rapidamente e disse aos repórteres após o jogo: “Eu sabia que seria perto da cerca, então, assim que voltei, não parei. Eu faria qualquer coisa. Eu poderia coloque uma luva nele.”

Harris saltou para pegá-la, bateu na parede externa do campo e imediatamente levantou os pés para retransmitir a bola para a segunda base do campo interno. Harper estava cinco passos além da segunda base quando Harris pegou a bola.

“Normalmente você não passa das bases”, disse o técnico do Phillies, Rob Thompson. “Você fica na frente dele e garante que não seja pego. Mas ele achou que a bola estava clara sobre sua cabeça e não achou que iria pegá-la. E Harris fez um ótimo trabalho. Inacreditável. Ele tentou . Volte, ele escorregou, mas geralmente você tem um segundo. Fique à frente da curva. “

O homem da segunda base, Ozzie Albies, tentou acertar o arremesso de Harris, mas o homem da terceira base, Austin Riley, estava parado entre a segunda base e o monte. Isso não é intencional.

“Acho que estava em apenas uma posição porque estava gritando e o impulso continuava me puxando para lá”, disse Riley. “Acabou sendo o lugar certo na hora certa.”

Riley pegou a bola com o backhand e jogou-a para a primeira em um único movimento, como se estivesse lançando um lançamento lento na terceira base. Ele completou a primeira jogada dupla 8-5-3 na história da pós-temporada da MLB e a primeira jogada dupla envolvendo um outfielder para encerrar um jogo da pós-temporada.

Harris, após a jogada, não sabia onde Harper estava, então jogou a bola em direção à segunda base.

“Vimos um slomo aqui [in the clubhouse]”, disse ele. “Eu não sabia que ele passou do segundo, então simplesmente joguei … Acho que Riley estava no lugar certo para fazer o lançamento, fez um lançamento inacreditável.”

Harper elogiou Harris por sua peça.

“Arrisque”, disse ele sobre sua própria base. “Michael fez uma ótima jogada e me dobrou. Maneira difícil de finalizar.”

Os Phillies lideraram por 4-0 na sexta entrada e 4-1 na sétima, quando o apanhador do Braves, Travis d’Arnaud, acertou um home run de duas corridas do ex-batedor do Mets, Matt Zach Wheeler, para fazer o 4-3. Acabou sendo uma ótima noite para Wheeler, que acertou 10 rebatidas, caminhou uma e permitiu apenas três rebatidas.

“Tentamos ser o mais positivos possível naquele banco de reservas”, disse Riley sobre a mentalidade dos Braves antes do home run. “Todo mundo disse que temos que continuar e seguir em frente. [Wheeler] Foi uma noite incrível. Ele era tão dominante… Assim que conseguirmos aquela multidão de volta, coisas boas acontecerão.”

Riley deu o golpe final com um home run de Jeff Hoffman.

“Tentei colocar um cano na bola”, disse ele. “Foi isso. Definitivamente foi por minha conta [homers].”

A série agora segue para a Filadélfia para os jogos 3 e 4. Os Phillies começarão com Aaron Nola na quarta-feira. O técnico Brian Snitker disse na terça-feira que o Braves revelará o titular do jogo 3.