Edwin Diaz, de Porto Rico, se machucou enquanto comemorava sua vitória no WBC

Molina disse mais tarde sobre as comemorações pós-jogo: “Se alguma coisa vai acontecer, vai acontecer. Tenho comemorações desde que nasci. É a vontade de Deus. Espero que Edwin esteja bem, sua família esteja bem e nós ‘ estamos orando por ele.

Atrás de oito arremessadores, Porto Rico neutralizou o ataque repleto de estrelas da República Dominicana e jogou na defesa pura. Na base, o rebatedor designado de Porto Rico, Christian Vazquez, rebateu, enquanto Hernandez e Lindor adicionaram dois rebatidas cada. Com a vitória, Porto Rico, vice-campeão do Grupo D, avançou para as quartas de final e enfrentará o México, vencedor do Grupo C, em Miami no sábado.

No túnel do lado de fora da sede do clube de Porto Rico após o jogo, o irmão e os pais de Diaz foram levados às lágrimas.

“Além de estar tão perto do jogo agora e ser uma grande parte deste time, Sugar é um dos caras da cola naquele clube”, disse Hernandez, referindo-se a Diaz pelo apelido. Diaz, que salvou 32 jogos em cada uma das duas últimas temporadas pelo Mets, ajudou a organizar jantares e reuniões para o time porto-riquenho, observou ele.