Soyuz MS-23: Rússia lança espaçonave substituta para astronautas após vazamento de refrigerante

(CNN) Rússia lança espaçonave Soyuz para substituir cápsula Ocorreu um vazamento de refrigerante Em dezembro, deixou dois astronautas e um astronauta da NASA sem carona para casa.

A cápsula, chamada Soyuz MS-23, decolou da plataforma de lançamento do Cosmódromo de Baikonur, na Rússia, no Cazaquistão, às 19h24 ET na quinta-feira, ou 5h24 na sexta-feira. horário local.

A espaçonave não tripulada passará cerca de dois dias em órbita e manobrará em direção à Estação Espacial Internacional.

A Soyuz MS-23 será o veículo de retorno dos cosmonautas Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin e do astronauta da NASA Frank Rubio, que viajaram para a estação espacial na cápsula Soyuz MS-22 em setembro.

Em vez de voar com tripulantes a bordo, a Soyuz MS-23 foi lançada na quinta-feira com um “indicador de gravidade zero”, que pode ser qualquer objeto deixado na cabine e foi projetado para flutuar livremente conforme a cápsula entra em microgravidade. Para esta tarefa, o indicador é um ursinho de pelúcia preso à cabine por um barbante.

O ursinho de pelúcia está preso à Soyuz MS-23 antes do lançamento na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023.

O que causa um vazamento de refrigerante?

Cerca de dois meses após a viagem dos três homens, o MS-22 apresentou um vazamento de refrigerante que deixou a cabine a uma temperatura considerada insegura para eles usarem na viagem de volta. A agência espacial russa Roscosmos e a NASA trabalharam rapidamente para estabelecer planos para um lançamento Veículo de substituição. Funcionários da Roscosmos disseram que isso resultou em um vazamento Um pequeno buraco causado por um impacto Peixe pequeno

A Soyuz MS-22 (frente), acoplada no módulo da Estação Espacial Internacional aqui em outubro, sofreu um vazamento de refrigerante.

No entanto, os planos para lançar um veículo de recuperação foram questionados quando o navio de carga russo Progress experimentou um vazamento de refrigerante semelhante após acoplar à estação espacial. Em 11 de fevereiro. Três dias depois, Roscosmos disse em um post no site de mídia social Telegram. Adiar o lançamento da Soyuz MS-23 até pelo menos março A agência investigou a causa do vazamento de refrigerante no veículo Progress.

Na terça-feira, No entanto, a Roscosmos disse em um post atualizado do Telegram que havia determinado que a causa do vazamento da espaçonave Progress eram “influências externas”.

“Os russos continuam monitorando de perto os vazamentos de refrigerante da Soyuz e da Progress”, disse Dana Weigel, vice-administrador da estação espacial da NASA, durante um briefing na quarta-feira.

“Eles formaram uma comissão estadual para avaliar as anomalias”, acrescentou, acrescentando que a equipe está analisando as possíveis causas desde o lançamento das cápsulas até sua jornada em órbita.

mudança de grupo

Originalmente, esperava-se que os cosmonautas da Roscosmos Oleg Kononenko e Nikolai Chub e o astronauta da NASA Loral O’Hara fossem lançados à estação espacial em 16 de março a bordo do MS-23.

Em vez disso, o tempo de Prokopyev, Petelin e Rubio na estação espacial será estendido até que eles retornem à Terra na Soyuz MS-23 ainda este ano. De acordo com relatos da mídia estatal da Rússia, isso pode acontecer em setembro Sorteio.

Se esse prazo se mantiver, os três tripulantes terão estendido por um ano sua estada esperada de seis meses no espaço.

Quando questionado sobre a longa estadia, o gerente do programa da estação espacial da NASA, Joel Montalbano, disse que a tripulação estava bem de saúde e não havia razão para acelerar sua jornada.

“A tripulação está pronta para ajudar onde quer que peçamos”, disse Montalbano durante uma entrevista coletiva em 11 de janeiro. “Eles estão entusiasmados por estar no espaço, entusiasmados para trabalhar e entusiasmados para fazer a pesquisa que estamos fazendo em órbita. Então eles estão dispostos a fazer o que decidirmos por eles.”

Ele adicionou, “Talvez eu tenha que voar um pouco mais Recompense-os com sorvete.”

O lançamento da espaçonave Soyuz MS-23 ocorre poucos dias antes da NASA e da SpaceX lançarem sua missão Crew-6. Esperado para voar na manhã de segunda-feira, o Crew-6 levará os astronautas da NASA Stephen Bowen e Warren “Woody” Hoberg, junto com o astronauta dos Emirados Árabes Unidos Sultan Alnyadi e o astronauta da Roscosmos Andrey Fedayev.

Em pouco tempo Os quatro chegam à estação espacial, onde os astronautas do Crew-5 da NASA retornarão para casa após uma estadia de cinco meses. Lá na cápsula SpaceX Crew Dragon. Funcionários da NASA disseram esta semana que vazamentos de refrigerante nos veículos Soyuz e Progress não terão impacto nas missões SpaceX e que nenhum problema semelhante foi detectado nos veículos Crew Dragon.