Por que Klay Thompson escolheu o Mavericks em vez do Lakers colocou os Warriors em seu passado

Deveria haver uma reunião sobre Klay Thompson e seu futuro como agente livre.

Mas quando um grupo de quatro pessoas se preparou para um jantar de 90 minutos no restaurante italiano Bottle Inn em Hermosa Beach, Califórnia, na noite de domingo, aquelas casas chiques estavam a um quarteirão de distância. A vertente Ignorando o Oceano Pacífico, a lenda do Golden State Warriors decidiu se concentrar no grande Dallas Mavericks, que veio recrutá-lo junto com Nico Harrison, o chefe de operações de basquete do time: Michael Finlay.

Thompson passou seus primeiros anos nas proximidades de Orange County, um atirador de elite no Santa Margarita High que superou o grande e falecido Kobe Bryant. Uma de suas principais musas do basquete E seu pai, Michael, ganhou dois títulos com o Lakers durante a era Showtime. Mas neste momento, o Lakers está esperando nos bastidores e LeBron James prometeu a Thomson um corte salarial significativo se ele vestir o roxo e o dourado, e ele quer aprender tudo sobre a vida como um Dallas Maverick. E assim começou uma série de perguntas para Finley, vice-presidente de operações de basquete do Mavs e ex-All-Star, que teve suas melhores temporadas em Dallas de 1996 a 2005.

Thompson, acompanhado por seu agente, Greg Lawrence, do Wasserman Media Group, perguntou sobre sua carreira e os tempos de jogo da velha escola de Finley, de 51 anos. Ele perguntou sobre a cena de Dallas e a vida no Texas, os fãs do Mavericks e a atmosfera de arena que os acompanhava. Thompson é um Hooper genuíno, não importa o cenário, e seu respeito pela jornada e pelos insights de Finley veio com uma autenticidade que pareceu aos presentes no jantar como a quintessência de Clay. A pedido do convidado de honra, Finlay concordou em compartilhar seu conhecimento organizacional enquanto Thompson se aproximava da decisão final.

Thompson disse às pessoas próximas a ele como ele sentiu que se encaixava depois de assistir as finais da NBA do Mavericks, criando uma vaga na ponta ofensiva e trazendo suas credenciais de campeonato para um programa de sucesso com Luka Doncic e Kyrie Irving. Seu tempo com os Warriors estava chegando ao fim, já que fontes da liga dizem que uma oferta de contrato da equipe de Thompson para os Warriors há cerca de duas semanas foi recebida não apenas com recusas, mas também sem o surgimento de contra-ofertas. Faltando uma semana para o início da agência gratuita, fontes da liga dizem que Thompson está convencido de que os Warriors não têm interesse em trazê-lo de volta.

O contrato de US$ 48 milhões de dois anos do verão passado desmoronou quando ocorreram discussões sobre uma extensão nessa faixa. O mesmo vale para ofertas abaixo desse valor. Depois do passado turbulento de Thompson na temporada passada, quando sua situação de prorrogação e sua função significativamente diminuída tornaram mais difícil aproveitar o jogo, essa oportunidade de um novo começo estava certa em todas as conversas que ele teve entre eles. grupo.

Thompson falava por telefone e mandava mensagens regularmente para Irving, ex-rival do Warriors-Cavs Finals e especialista ocasional no tema de adaptação a uma carreira em meio ao enfraquecimento do foco em Dallas. Ele falou por telefone com o técnico do Mavs, Jason Kidd, um membro do Hall da Fama que conquistou um título com o Mavericks em 2011. (Thompson disse a ele que não era necessário.) Não está claro se Tomson estava envolvido com Doncic porque ele estava ocupado competindo com a seleção eslovena nas eliminatórias olímpicas da Fiba na Grécia, mas o núcleo da franquia era conhecido por estar animado com o perspectiva. Adicionando-o ao seu núcleo.

Os Mavericks não obtiveram a resposta naquela noite, pois Thompson decidiu adicionar uma boa noite de sono à equação de tomada de decisão. Mas na manhã seguinte, enquanto o Lakers esperava por uma oportunidade para que Thompson aparecesse em sua direção, ele avisou que uma segunda reunião pessoal era desnecessária. Ele se mudou para Dallas por meio de assinatura e negociação para um contrato de três anos no valor de US$ 50 milhões.

A ironia aqui é que o dinheiro foi um fator secundário em sua decisão no Mavericks, dadas as razões de seu descontentamento com os Warriors. Ciente de que os US$ 43 milhões que ganhou na última temporada com o Golden State não lhe trouxeram felicidade, Thompson escolheu Dallas porque viu isso como sua melhor chance de ganhar um quinto título.

Um acordo com o Lakers teria sido mais lucrativo, dizem fontes da liga, com discussões sobre um contrato de quatro anos e US$ 80 milhões para Thompson se eles pudessem convencer os Warriors a cooperar em uma assinatura e troca que D’ enviou. Angelo Russell voltou ao Warriors (ou um terceiro time) e conversou por telefone com James e o novo técnico do Lakers, JJ Redick, todas positivas, dizem fontes da liga, e o presidente de operações de basquete do Lakers, Rob Belinka, esteve em contato com Lawrence. , mas o fascínio da situação do Lakers não combinava com o do Mavericks. Tive que entregar.

As finanças, claro, tinham tudo a ver com o seu desrespeito pelos guerreiros. Eles deram a Draymond Green aquela extensão de quatro anos e US$ 100 milhões no verão passado, e surgiram negociações sobre um acordo no caminho de Thompson que seria cerca de metade desse valor. Thompson ficou surpreso que o proprietário do Warriors, Joe Lacob, manteve distância Toda a temporadaEle optou por não deixá-la se preocupar se ele ainda fazia parte dos planos deles.

Um último exemplo dessa dinâmica difícil ocorreu em meados de maio, quando fontes da liga dizem que Thompson aceitou o convite de Lacob para jogar golfe com ele e alguns amigos no prestigiado Riviera Country Club em Palisades, Califórnia. Fontes dizem, mas não há informações se eles estarão juntos no ramo do basquete. Como Thompson aprendeu naquele dia, Lacob não queria discutir assuntos de trabalho durante as aulas.

Na verdade, a divergência entre Thompson e os Warriors teve tudo a ver com suas opiniões divergentes sobre as lesões devastadoras que lhe custaram duas temporadas e meia de seu auge e o mudaram para sempre como jogador. Por parte dos Warriors, a disposição deles em oferecer a ele um contrato de cinco anos com salário máximo de US$ 189 milhões um mês depois que ele rompeu o ligamento cruzado anterior nas finais de 2019 é prova suficiente de seu apreço.

Acrescente a isso Sir Thomson rompendo o tendão de Aquiles Durante um treino fora de temporada Com a temporada 2020-21 chegando, a pré-decisão do acordo não é tão brutal do ponto de vista da equipe. Para Thompson, sempre haverá a esperança não realizada de que o título de 2022 dos Warriors, e grande parte dele, seja corretamente mencionado como sua vingança, que eles sintam que o querem pela última vez.

Os Cavaleiros fizeram o mesmo. Eles o conheceram onde ele estava, tanto figurativa quanto literalmente, homenageando seus quatro anéis e deixando claro que ele era a principal prioridade da temporada. Eles mantiveram a reunião na sala dos fundos do restaurante tranquila, coloquial e casual, combinando com a vibração fora da quadra de Thompson. No final das contas, Thompson decidiu buscar sua sobriedade no basquete, junto com Harrison e Finley, para explicar por que o Mavericks poderia proporcionar uma trégua da turbulência de seus dias de Warriors.

(Foto: Theron W. Henderson/Getty Images)