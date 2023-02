Neve derruba energia do meio-oeste enquanto o condado de Los Angeles se prepara para uma nevasca

Meteorologistas em Los Angeles Ele descreveu a tempestade que atingiu a área Eles previram um começo perigoso para quinta-feira, com até dois metros de neve em áreas acima de 4.500 pés acima do nível do mar. Em elevações abaixo de 2.500 pés, menos quantidades de um a seis polegadas são esperadas. Áreas ao longo da costa e vales podem receber até cinco polegadas de chuva.

A queda de neve baixa pode ser a maior queda de neve de 24 a 48 horas vista em décadas – desde a nevasca de 1989. tráfego congestionado – Para as montanhas de Ventura e Los Angeles County, previsores disseram.

“Está tudo se somando a um grande evento de neve”, disse Andrew Roark, meteorologista sênior do escritório do Serviço Meteorológico em Los Angeles.

Uma pessoa no centro de Los Angeles pode ver um pico de 10.600 pés que geralmente tem neve, disse o Sr. disse Roark. Essa neve se estenderá montanha abaixo no sábado, mostrando mais neve do que uma típica tempestade de inverno.

Mas não espere que o letreiro de Hollywood desapareça nas montanhas cobertas de neve.

“As colinas de Hollywood são poupadas da neve, mas as de San Gabriel atrás do letreiro de Hollywood certamente não são”, disse o Sr. disse Roark.