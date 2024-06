Novos tipos de Covid estão surgindo. Quais são os sintomas?

O que causa a sensação de dor muscular e congestão?

Mesmo se você quiser descartar a Covid-19, não o faça.

O Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças afirmam que 39 estados relataram casos de COVIDIncluindo Flórida.

As taxas de testes positivos aumentaram nacionalmente para quase 7%, de 5% na semana anterior. De acordo com o CDC, as visitas às urgências hospitalares devido a infecções por COVID estão a aumentar em todo o país.

Dados coletados por Secretaria Estadual de Saúde E o que os profissionais médicos estão vendo é um aumento nas infecções.

Embora não seja alarmante no momento, os especialistas dizem que isso pode mudar à medida que o verão avança.

Ambos Lee Saúde E NCHDois sistemas hospitalares no sudoeste da Flórida estão registrando o maior número de casos.

O que os hospitais do condado de Lee e Collier estão dizendo?

“Como muitos sistemas de prestação de cuidados de saúde em todo o país, as instalações do Lee Health System registaram uma melhoria pequena, mas significativa, no número de pacientes positivos para a Covid que procuram cuidados”, disse o Dr. Ian Konzenhauser, diretor médico do Lee County General Hospital, num comunicado. e-mail. .

Na NCH, uma organização privada sem fins lucrativos no condado de Collier, houve um ligeiro aumento nesta primavera, e isso pode continuar no verão, diz Christopher Raphael, diretor executivo de cuidados intensivos.

As infecções por Covid representaram 36% de todas as confirmações laboratoriais no NCH em maio, acima dos 28% em abril, disse ele.

O que mostram os números da Florida Covid?

A secretaria estadual de saúde restabeleceu seu relato semanal de casos no início deste ano.

As infecções em todo o estado foram de 8.927 casos na semana de 14 de junho, acima dos 6.568 casos na mesma semana de 2023.

No condado de Lee, houve 392 casos, enquanto Collier teve 210 casos. Esses números são mais que o dobro do que eram há um ano; Lee teve 259 casos na semana encerrada em 16 de junho de 2023. Collier tinha 92 anos.

A Flórida teve 195.793 casos até agora neste ano. As estatísticas do ano até junho do ano passado não estavam disponíveis. No ano passado, o total de casos em todo o estado foi de 583.014.

E quanto às novas cepas e vacinas cobiçosas?

Novas variantes do vírus estão surgindo, e o CDC relata que a cepa KP.3 é responsável por 33% das infecções em todo o país, seguida pela cepa KP.2, com quase 21%. Outra cepa, LB. 1, é responsável por quase 18% das infecções.

Konzenhauser, da Lee Health, disse que as razões para o aumento de casos na Flórida podem estar ligadas a vários fatores.

“A Covid tem mostrado historicamente um aumento no verão, possivelmente porque as viagens aumentaram e as pessoas estão passando mais tempo em ambientes fechados para escapar do calor”, disse ele.

“Além disso, as taxas de reforço da vacina diminuíram significativamente e KP.2, KP.3 e LB.1 provaram espalhar-se mais facilmente do que os seus antecessores”, acrescentou.

Raphael, diretor executivo de cuidados intensivos da NCH, reconheceu que as viagens na primavera e no verão, quando é provável que as pessoas passem mais tempo com outras pessoas, ajudam a explicar porque é que as infeções estão a aumentar.

Qual é a última atualização da vacina?

Embora os americanos possam estar acompanhando os reforços da vacina Covid, os números sugerem o contrário.

Em meados de maio, o CDC informou que 23% dos adultos em todo o país haviam recebido uma atualização vacinal desde setembro. 42% dos adultos com mais de 75 anos tomam injeções regularmente.

Cerca de 14% das crianças de seis meses a 17 anos estão com as vacinas contra a Covid em dia.

Numa nota positiva, Konzenhauser disse que não foi demonstrado que as três variantes mais recentes causem uma infecção mais grave.

Os sintomas podem incluir febre ou calafrios; Tosse, dor de garganta, congestão, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e dificuldade em respirar. Alguns podem experimentar perda de paladar ou olfato, “névoa” cerebral e dor de estômago.

Como posso ter certeza de que estou em dia com as vacinas?

Em 27 de junho, o CDC divulgou uma atualização sobre as vacinas para este outono e inverno.

Recomenda que todas as pessoas com 6 meses ou mais recebam uma dose de reforço, independentemente de terem sido vacinadas antes ou não.

O CDC salienta que o vírus que causa a COVID-19 está sempre a mudar e que a proteção das vacinas diminui com o tempo.

“A obtenção da vacina Covid-19 atualizada 2024-2025 pode restaurar e melhorar a proteção contra as cepas do vírus que atualmente causam a maioria das infecções e hospitalizações nos Estados Unidos”, afirmou o CDC.