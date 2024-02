Nike cortou 2% de sua força de trabalho, cortando mais de 1.500 empregos

Nike A empresa disse na quinta-feira que está cortando 2% de sua força de trabalho atual, ou mais de 1.500 empregos, como parte de uma reestruturação mais ampla.

A empresa de tênis sediada em Beaverton, Oregon, disse que deseja aproveitar melhor seu capital para investir em áreas de crescimento, como corrida, mulheres e marca Jordan.

“É assim que retomaremos nosso crescimento”, disse o CEO John Donahoe em nota obtida pela CNBC.

“É uma realidade dolorosa que não considero levianamente”, acrescentou. “Não estamos tendo o nosso melhor desempenho neste momento e, em última análise, responsabilizarei a mim e à minha equipe de liderança.”

A Nike disse que as demissões ocorrerão em duas fases. A empresa lançará a primeira rodada esta semana e a segunda no final do quarto trimestre do ano fiscal, que normalmente termina no final de maio. As demissões na região EMEA da Nike ocorrerão em um cronograma diferente com base nas leis trabalhistas locais, disse a empresa.

Não está claro quais departamentos sofrerão demissões, mas a empresa disse que elas não afetarão os funcionários do varejo ou de depósitos nas lojas Nike.

À medida que os consumidores se tornam mais cautelosos com os seus gastos, o setor retalhista prepara-se para um abrandamento na procura dos produtos favoritos da Nike, como vestuário e calçado.

Em dezembro, a Nike revelou um plano de reestruturação abrangente que reduziria cerca de 2 mil milhões de dólares em custos ao longo dos próximos três anos. A menor procura e as encomendas por grosso reduzem as suas perspetivas de vendas, à medida que se prepara para vendas online mais fracas e para um mercado que depende fortemente da publicidade.

Como parte do seu plano para cortar custos, a Nike disse que queria simplificar a sua gama de produtos, utilizar a automação e a sua tecnologia, agilizar a organização reduzindo as camadas de gestão e “impulsionar uma maior eficiência” à sua escala.

Pouco antes da reorganização ser anunciada, O Oregonian relatou A Nike sinalizou discretamente nas últimas semanas que vem demitindo funcionários e planeja uma reestruturação mais ampla. Houve uma série de cortes em departamentos, incluindo recrutamento, sourcing, marca, engenharia, recursos humanos e inovação.

Não está claro quantos empregos a Nike cortou desde dezembro.

Na manhã de sexta-feira, Oppenheimer desvalorizou o desempenho da Nike e reduziu o seu preço-alvo de 12 a 18 meses, citando a fraca procura dos consumidores, a inovação na produção e a fraca concorrência.

“Embora a NKE não esteja de forma alguma quebrada, acreditamos que a empresa e a sua marca estão a evoluir”, afirmou a empresa.

Os funcionários demitidos receberão um pacote abrangente de serviços financeiros, de saúde e de apoio comunitário, disse Donahoe.

“Iremos emergir mais fortes e melhores para cumprir a nossa missão de servir todos os atletas e fazer crescer o futuro do desporto”, disse Donahoe.