A economia do Japão entrou em recessão e caiu para o 4º lugar no ranking global

Um ponto crítico para o banco central é o iene japonês persistentemente fraco. À medida que o poder de compra da moeda diminui, o custo das importações para o Japão aumenta, aumentando a pressão inflacionista sentida pelos consumidores. No entanto, ajuda os resultados financeiros de muitas das principais empresas japonesas que vendem produtos no exterior e trazem esses ganhos estrangeiros para casa em ienes.

As políticas do Banco do Japão exacerbaram a fraqueza do iene, mantendo-se firme ao longo dos últimos dois anos, mesmo quando o Banco Central Europeu e a Reserva Federal aumentaram as taxas de juro. Isto tornou atraente para os investidores globais o empréstimo de ienes a taxas de juro muito baixas no Japão e o investimento em dólares ou euros a taxas de juro elevadas no Ocidente.