Caitlin Clark deixou a seleção olímpica dos EUA; Manchete de A’Ja Wilson, Breanna Stewart e Diana Taurasi

Shams Sarania, Joe Wharton, Mark Bouleau, Ben Pickman e Chantal Jennings

A estreante do Indiana Fever, Kaitlyn Clark, foi deixada de fora da escalação de 12 jogadores do basquete feminino dos EUA para os próximos Jogos Olímpicos de Verão. O USA Basketball anunciou a escalação oficial na terça-feira.

A lista prioriza jogadores selecionando A’ja Wilson, Breanna Stewart, Diana Taurasi, Brittney Griner, Alyssa Thomas, Napheesa Collier, Jewell Lloyd, Kelsey Plum, Jackie Young, Sabrina Ionescu, Chelsea Gray e Kahleah Copper. As mulheres norte-americanas ganharam o ouro em todas as Olimpíadas desde 1996, e esta lista de ilustres All-Stars parece ser a favorita em Paris.

Sete dos 12 jogadores têm experiência olímpica cinco contra cinco e dois têm experiência 3×3, então Thomas, Copper e Ionescu serão os únicos três atletas olímpicos estreantes. Jogadores selecionados recentemente começaram a receber suas camisas olímpicas da equipe dos EUA.

A presidente do comitê, Jen Rizzotti, disse Atlético A experiência passada dos jogadores foi fortemente considerada.

“Precisamos fornecer uma equipe com a experiência (técnica olímpica) Cheryl (Reeve) e familiaridade com competições internacionais, familiaridade com o sistema de treinamento, habilidades de liderança, versatilidade, profundidade em todas as posições”, disse Rizzotti. “Os 12 que escolhemos foram considerados os melhores no que diz respeito às decisões de basquete.”

Taurasi, que fará 42 anos quando os Jogos começarem, competirá em sua sexta Olimpíada, quebrando o recorde internacional de todos os tempos que detém com cinco atletas, homens e mulheres. Seu companheiro de equipe do Phoenix Mercury, Griner, disputou duas Olimpíadas anteriores.

Stewart, duas vezes MVP da WNBA e duas vezes MVP das finais, está competindo em sua terceira Olimpíada. Em Tóquio 2021, ele teve média de 15 pontos e 10 rebotes por jogo e foi eleito o Jogador Mais Valioso das Olimpíadas.

Wilson, outra duas vezes MVP da WNBA, teve média de 16,5 pontos por jogo em sua estreia olímpica em Tóquio e teve um início impressionante nesta temporada da WNBA, com média de 28 pontos e 12,3 rebotes por jogo.

Fontes informadas sobre as discussões disseram que Clarke, Briona Jones e Aliyah Boston seriam os substitutos se um dos 12 não pudesse jogar. Boston, companheiro de equipe do Clark’s Fever e Rookie of the Year da WNBA do ano passado, é outro jovem talento que ficou notavelmente fora do elenco.

Clark está saindo de uma carreira histórica na NCAA em Iowa, onde se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Divisão I e ganhou dois prêmios de Jogador Nacional do Ano. Na sexta-feira, ela acertou sete cestas de 3 pontos e igualou o recorde de sua carreira na WNBA com 30 pontos na vitória sobre o Washington Mystics.

Em março, Clark foi um dos 14 jogadores a receber um convite para o último campo de treinamento da Seleção dos EUA antes dos Jogos Olímpicos. Ela não pôde comparecer por causa de um jogo com Iowa na Final Four, enquanto vários jogadores com anos de serviço no programa nacional dos EUA estavam presentes. As mulheres dos EUA realizaram campos de treinamento periódicos para aspirantes à seleção nacional ao longo dos anos. Embora não sejam obrigatórios, eles ajudam muito o comitê de seleção a decidir quais 12 representarão o programa de basquete mais dominante – masculino ou feminino.

A lista foi selecionada por um comitê de basquete feminino composto pelo técnico da Carolina do Sul e ex-técnico All-American Don Staley, três vezes olímpica e assistente da LSU Simone Augustus, duas vezes olímpica e técnica do Old Dominion Delisha Milton-Jones e Connecticut Sun Presidente Jennifer. Rizzotti e a presidente de operações da liga da WNBA, Bethany Donabin.

Com quatro membros do Las Vegas Aces, esta escalação olímpica de 2024 lembra a escalação olímpica de 2016. Em 2016, um terço da equipe era composta por jogadores do Minnesota Lynx – Maya Moore, Lindsay Whalen, Augustus e Sylvia Foles – em meio à série histórica de quatro títulos WNBA da franquia em sete temporadas. No último episódio Atlético O programa de basquete feminino, Augustus, observou como a adição de vários jogadores do mesmo time poderia beneficiar a equipe dos EUA, que não teve muito tempo de treino juntos nos 12 finalistas antes das Olimpíadas. A escalação de 2024 só será definida na semana anterior ao All-Star Game de julho.

A ausência de Clarke é surpreendente?

Não é à toa que ele não entrou para o time. A realidade é que a seleção feminina de basquete dos EUA, que conquistou sete medalhas de ouro olímpicas consecutivas, é o conjunto mais forte de talentos do basquete no mundo. Muitos deles jogaram juntos na WNBA ou nas rotações olímpicas. Clark, devido à sua temporada universitária, nunca participou de um acampamento da seleção sênior neste ciclo, talvez criando algumas dúvidas sobre como ele se encaixará na quadra. A lista é infinita – observe os quatro jogadores Ases e os três jogadores Mercúrio na lista.

Também é difícil imaginar que seu início lento na temporada da WNBA não tenha afetado o resultado. Embora Clark tenha desfrutado de alguns pontos altos – por exemplo, na noite de sexta-feira, ela se tornou a primeira jogadora na história da WNBA com 200 pontos e 75 assistências em seus primeiros 12 jogos – ela lidera a WNBA com 67 turnovers – 29 a mais do que qualquer outro jogador. Seu clipe de tiro de 3 pontos de 32,7% também é menor do que muitos esperavam. No entanto, ao retirar Clark da lista, o Comitê Olímpico parece estar aceitando classificações televisivas mais baixas do que se Clark estivesse no time. – Ben Pickman, escritor de basquete feminino

A lista é voltada para jogadores com experiência profissional

A omissão de Clark – e de seu companheiro de equipe no Fever, Boston – foi surpreendente, dado que a equipe olímpica consistia principalmente de jogadores mais jovens que provavelmente não serão grandes contribuidores no curto prazo, mas são vistos como o futuro do programa. Ionescu, de 26 anos, não é o jogador mais jovem deste ano.

Claro, a lista deste ano está repleta de talentos. A escalação olímpica de 2028 também será a favorita para entrar nas Olimpíadas de 2028. Mesmo sem o guarda de Clark, Boston ou Atlanta Dream, Ryne Howard, no elenco deste ano, não é como se a América estivesse atrás da competição. No entanto, a filosofia de construção da lista do comité de seleção é notável. – Pickman

Clark ainda pode participar?

Uma das questões sem resposta é se Gray estará disponível para as Olimpíadas. Ela sofreu uma lesão na perna no jogo 3 das finais da WNBA de 2023 e ainda não jogou esta temporada da WNBA. No entanto, ele participou do campo de treinamento olímpico dos EUA em Cleveland e, se estiver saudável, será o armador titular. Em teoria, Clarke poderia ser um substituto de Gray ou substituto em caso de qualquer outra lesão antes das Olimpíadas. No entanto, assim que o jogo começar, Clark, Jones ou Boston não poderão participar se um jogador se machucar durante a disputa. – Pickman

Uma versão anterior desta história afirmava incorretamente se o USA Basketball nomearia times substitutos para sua equipe olímpica feminina. Nenhuma substituição oficial é divulgada com antecedência, embora três jogadores sejam considerados substitutos caso um dos 12 jogadores do elenco não possa jogar.

(Foto: Stephen Gosling/NBAE via Getty Images)