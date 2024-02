Projeto de lei de ajuda à Ucrânia e Israel avança enquanto o Partido Republicano dividido exige mudanças

Alguns previram que a consideração do Senado poderia levar dias, e os líderes de ambos os partidos esperavam resolver as disputas restantes no fim de semana. Se sobreviver à aprovação, a legislação enfrentará desafios ainda mais difíceis na Câmara, onde um grande grupo de republicanos se opõe fortemente a ela. No entanto, os defensores da medida disseram que a medida de quinta-feira sugere que um pacote de ajuda que está paralisado há meses pode finalmente ter um caminho para aprovação no Congresso.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, classificou a votação como “um primeiro passo muito importante para continuar a apoiar a vitória da Ucrânia e aumentar a nossa segurança partilhada”. Postagem nas redes sociais Nele ele escreveu: “É um dia ruim para Putin e um bom dia para a democracia”.

Entre outras coisas, os republicanos do Senado estão a pressionar pela possibilidade de incluir controlos fronteiriços no pacote – apesar de terem votado na quarta-feira para bloquear uma versão da legislação que incluiria um conjunto bipartidário de controlos fronteiriços. Eles passaram grande parte da quinta-feira discutindo quais mudanças procurar.

A medida morna é a mais recente manifestação das contradições que abalaram o Partido Republicano e frustraram uma lei emergencial de gastos com defesa nacional. Os republicanos são o líder do seu partido e o seu candidato presidencial, o ex-presidente Donald J. Eles entraram em conflito sobre como lidar com as crises internacionais sem irritar Trump.