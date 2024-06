Guerra Rússia-Ucrânia: EUA enviarão outro sistema de mísseis Patriot para a Ucrânia

WASHINGTON (AP) – A América enviará Ucrânia Outro sistema de mísseis Patriot, disseram duas autoridades dos EUA na terça-feira, respondeu aos apelos desesperados de Kevin por mais defesas aéreas enquanto lutavam contra uma séria ofensiva russa na região nordeste de Kharkiv.

Autoridades disseram que o presidente Joe Biden aprovou a medida. Será O segundo é o sistema patriótico Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia, embora o Pentágono forneça rotineiramente à organização um número não revelado de mísseis. Outros aliados, incluindo a Alemanha, também lhes forneceram sistemas de defesa aérea e munições.

As duas autoridades norte-americanas falaram sob condição de anonimato porque a decisão não foi tornada pública. A decisão foi relatada pela primeira vez pelo New York Times.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou no final do mês passado a mais organizações patrióticas de origem norte-americana para ajudarem as suas forças a combater as cerca de 3.000 bombas que a Rússia dispara contra o país todos os meses.

Falando em Madrid, Zelensky disse que mais sete sistemas são urgentemente necessários para impedir os ataques russos contra a Ucrânia. Malha energética E Áreas públicasAlém dos alvos militares, os devastadores mísseis de cruzeiro causam destruição generalizada.

Ele disse que a Ucrânia precisa de dois sistemas para defender Kharkiv, onde a Rússia lançou uma ofensiva transfronteiriça em 10 de maio que ainda deixa as tropas ucranianas cambaleantes.

“Se tivermos esses sistemas patrióticos modernos, os aviões (russos) não poderão voar perto o suficiente para lançar (planar) bombas sobre civis e militares”, disse Zelensky em entrevista coletiva na capital espanhola.

A decisão surge num momento em que os chefes da defesa dos EUA, da Europa e de outros países se preparam para uma reunião mensal sobre as necessidades de segurança da Ucrânia. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, realizará uma reunião em Bruxelas na quinta-feira.

Os Estados Unidos têm pressionado sistematicamente os aliados para que forneçam sistemas de defesa aérea à Ucrânia, mas muitos estão relutantes em desistir dos sistemas de alta tecnologia – especialmente em países da Europa Oriental que se sentem ameaçados pela Rússia.

Os EUA também têm receio de revelar demasiado, uma vez que são usados ​​em todo o mundo para proteger as forças e aliados dos EUA.

O major-general Pat Ryder disse a repórteres na segunda-feira que as necessidades de defesa aérea da Ucrânia serão discutidas na reunião.