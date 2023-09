Burning Man: mortes relatadas enquanto milhares de festivaleiros ficaram presos no deserto de Nevada após a chuva

CNN

As autoridades estão investigando as mortes no festival Burning Man, no deserto de Nevada, depois que milhares de pessoas ficaram presas no local. Fortes chuvas inundaram a área e criaram lama espessa que chegava até os tornozelos e grudava nos sapatos dos campistas e nos pneus dos veículos.

Os participantes foram instruídos a permanecer no deserto de Black Rock e conservar alimentos, água e combustível.

“Mais de 70.000 pessoas” ficaram presas no sábado, o sargento. Nathan Carmichael, do Gabinete do Xerife do Condado de Pershing, disse à CNN na manhã de domingo. Alguns deixaram o local caminhando, mas “a maioria dos trailers está presa no lugar”, disse ele.

Na manhã de domingo, os organizadores do evento disseram que as estradas estavam fechadas devido a “condições muito molhadas e lamacentas” e que o tempo seria incerto. Os organizadores disseram que enquanto alguns veículos conseguiram passar, outros ficaram presos na lama Site do evento.

“Por favor, não dirija neste momento”, acrescentaram. “Iremos notificá-lo sobre a proibição de dirigir depois de sair desta área de previsão do tempo.”

Uma área remota no noroeste de Nevada recebeu chuvas equivalentes a 2 a 3 meses – até 0,8 polegadas – em apenas 24 horas entre sexta-feira e sábado de manhã. Fortes chuvas atingiram as terras áridas do deserto, levantando lama espessa e argilosa que tornou muito difícil caminhar ou andar de bicicleta, disseram autoridades do festival.

O gabinete do xerife disse que está investigando “uma morte que ocorreu durante esta chuva”. As autoridades não divulgaram publicamente o nome do homem nem forneceram detalhes sobre as circunstâncias de sua morte.

“A família foi notificada e a morte continua sob investigação”, disse o gabinete do xerife em comunicado à imprensa na noite de sábado.

O homem foi encontrado na praia e os procedimentos de salvamento para reanimá-lo não tiveram sucesso, disse Carmichael no domingo, mas não compartilhou detalhes adicionais.

Playa é usada para descrever leitos de lagos secos e afundados em desertos, onde a água evapora em vez de escoar, e mesmo pequenas quantidades de chuva podem molhar rapidamente uma grande área.

De acordo com uma postagem dos organizadores nas redes sociais, as condições de chuva previstas mudaram principalmente para o leste do local do festival na tarde de domingo, com probabilidade de mais aguaceiros e trovoadas. “O resto do dia” À noite.

evento Os organizadores anunciaram No domingo anterior, se o tempo permitir, planeja-se queimar o grande totem – o homem – incendiado no clímax do festival na noite de domingo.

No entanto, a queima foi transferida para a noite de segunda-feira.Devido à chuva e condições lamacentasdomingo, e a impossibilidade de transportar equipamentos pesados ​​e proteção contra incêndio no local”, disseram os organizadores.

Vídeo de drone mostra veículos presos no Burning Man

As autoridades não forneceram informações sobre quando as estradas serão reabertas, mas espera-se que o sol retorne na segunda-feira.

“Atualmente não temos um tempo estimado em que as estradas estarão secas o suficiente para que os trailers ou veículos viajem com segurança”, disseram os organizadores do Burning Man em comunicado na noite de sábado. “Possível se o tempo nos favorecer na noite de segunda-feira. Isso acabará em breve.”

A chuva durante a noite e no domingo na praia já saturada “afetará o tempo que a praia leva para secar”, observaram os organizadores.

Por enquanto, a entrada e o aeroporto de Black Rock City estão fechados e nenhum tráfego é permitido dentro ou fora da cidade, exceto veículos de emergência. Os organizadores disseram Nas redes sociais. Black Rock City é uma metrópole temporária criada anualmente para o festival e vem completa com infraestrutura de emergência, segurança e saúde.

O Gabinete do Xerife do Condado de Pershing disse que a chuva “tornou quase impossível a passagem de veículos motorizados pela playa”, e as pessoas foram aconselhadas a se abrigar até que o solo secasse o suficiente para dirigir com segurança.

Os organizadores do Burning Man disseram no sábado que os veículos que tentassem sair ficariam presos na lama. “Os carros presos nas estradas das nossas áreas de acampamento ou na estrada fora da cidade impedirão a saída”, acrescentaram os organizadores.

“Se você estiver no BRC, por favor, permaneça no lugar e esteja seguro”, disseram os organizadores.

Tempestades e chuvas fortes em Nevada enchente Outras partes do estado podem ter levado a outra morte. Em Las Vegas, as autoridades encontraram um homem inconsciente e “enredado em escombros” na manhã de sábado, segundo o porta-voz da cidade, Jace Radke. Uma investigação está em andamento, disse Radke em comunicado à imprensa.

Alguns participantes do festival caminharam quilómetros através da lama espessa para chegar às estradas principais, enquanto outros permaneceram nos seus acampamentos esperando que as condições melhorassem.

Hannah Burhorn, que participou pela primeira vez na cerimónia, disse à CNN que as pessoas andam na lama descalças ou com sacos amarrados aos pés.

“As pessoas tentaram passar por ele de bicicleta e ficaram presas porque chegava até o tornozelo”, disse Burhorn. A lama é tão espessa que “gruda nos sapatos e faz com que pareça uma bota em volta da bota”, acrescentou.

Não está claro quantas pessoas ficam presas no festival, mas mais de 70 mil pessoas normalmente comparecem ao evento que dura uma semana. Este ano vai de 28 de agosto a 4 de setembro.

O diretor de gerenciamento de emergências do condado de Pershing, Sean Burke, disse à CNN que não houve relatos de feridos até a tarde de sábado.

Ele disse à CNN que Amar Singh Thugkal e seus amigos caminharam cerca de 3 quilômetros na lama para deixar o festival. Ele estimou que levariam cerca de duas horas para chegar a uma estrada principal preparada para levá-los a Reno, a cerca de 190 quilômetros do local do evento.

“Conseguimos, mas foi um verdadeiro inferno (caminhar) na lama”, disse Duggal. “Cada passo parecia que estávamos segurando dois enormes blocos de concreto nos pés.”

Os participantes do evento incluíram o DJ Diplo e o comediante Chris Rock.

Rock postou um vídeo no Instagram da lama espessa e Diplo postou uma série de vídeos em que um fã afirmava que ele e Rock estavam andando no chão.

DJ disse que caminharam vários quilômetros e conseguiram chegar ao aeroporto mais próximo.

Entretanto, os participantes que normalmente dedicam o seu tempo à arte e à construção de comunidades estão agora concentrados no racionamento de bens e em lidar com questões de conectividade.

“A largura de banda é super limitada e muitas pessoas no acampamento estão tentando (cancelar voos e organizar estadias mais longas aqui)”, disse Burhorn à CNN por mensagem de texto do acampamento Wi-Fi.

Mesmo assim, as más condições não impediram a criatividade, disse Burhorn, que viajou de São Francisco.

“As pessoas fazem esculturas de barro”, disse ele.

Andrew Hyde, outro participante envolvido no Burning Man, disse que apesar das condições lamacentas que dificultaram a caminhada, o clima levou o significado do evento de volta às suas raízes.

“Você vem aqui para enfrentar um clima severo, você se prepara para isso”, disse Hyde a Paula Newton, da CNN. “Portanto, de muitas maneiras, todos aqui fizeram amizade com seus vizinhos, e isso é um fenômeno social”.

O moral no evento é bom e geralmente não há pânico entre os participantes, Hyde descreveu o retorno da música durante a noite.

No entanto, existem preocupações sobre atrasos devido a chuvas adicionais, no entanto, as piores condições são desconhecidas.

“Acho que é uma preocupação se houver outra chuva”, disse ele. “As pessoas precisam voltar aos seus empregos, voltar às suas responsabilidades em casa.”

Os organizadores anunciaram na noite de sábado que colocariam trailers de células móveis em locais diferentes, configurariam o sistema Wi-Fi da empresa para acesso público e enviariam ônibus para a vizinha Gerlach para levar as pessoas que saíam de Playa para Reno.

“Esta não é uma operação 24 horas por dia neste momento”, afirmou o festival num comunicado no seu site.

Os organizadores usam veículos de quatro rodas e pneus todo-o-terreno para ajudar no transporte de situações médicas e outras situações de emergência para Blacktop.

O Gabinete do Xerife do Condado de Pershing disse que havia pessoas caminhando em direção a uma estrada principal no sábado à noite e esperando o trânsito dos organizadores do festival.

O gabinete do xerife disse que recursos foram trazidos do norte de Nevada para ajudar as pessoas com necessidades médicas no local do evento.

“Burning Man é uma comunidade de pessoas dispostas a apoiar umas às outras”, disse Burning Man em seu site. “Viemos para cá sabendo que este é o lugar que nos traz tudo o que precisamos para viver. Por isso estamos todos bem preparados para tal evento climático.

“Fizemos exercícios de mesa para esses eventos”, acrescentaram os organizadores. “Estamos totalmente engajados em todos os aspectos da segurança e esperamos que o Exodus seja nossa próxima prioridade”.