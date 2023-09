O Papa encerrou a sua viagem à Mongólia e a Igreja não tentou fazer proselitismo

ULAANBADAR (Reuters) – O Papa Francisco encerrou uma viagem internacional histórica à Mongólia ao discursar para a vizinha China sobre liberdade religiosa.

No final da missa de domingo, o papa enviou saudações à China, chamando os seus cidadãos de um povo “nobre” e pedindo aos católicos na China que sejam “bons cristãos e bons cidadãos”.

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que adotou uma abordagem positiva para melhorar as relações com o Vaticano.

Pequim mantém contactos com o Vaticano, disse o porta-voz do ministério, Mao Ning, numa conferência de imprensa, quando questionado sobre os comentários do papa na Mongólia.

O principal objetivo da viagem de Francisco foi visitar a pequena comunidade católica. Ele encerrou sua missão de cinco dias na segunda-feira com uma parada na capital mongol para abrir uma casa de caridade que presta cuidados de saúde aos mais necessitados, aos sem-abrigo, às vítimas de violência doméstica e aos migrantes.

Instalada numa escola convertida e idealizada pelo cardeal italiano Giorgio Marengo, o principal sacerdote católico da Mongólia, a Casa da Misericórdia coordenará o trabalho das organizações missionárias católicas e dos voluntários locais.

“O progresso real de uma nação não é medido pela riqueza económica, pelo investimento no poder ilusório das armas, mas pela sua capacidade de proporcionar saúde, educação e desenvolvimento integrado ao seu povo”, disse Francisco em casa.

Disse também querer dissipar a “narrativa” de que as instituições católicas pretendem converter as pessoas, acrescentando que “cuidar dos outros é uma forma de motivar as pessoas a ‘unirem-se’”.

A Mongólia predominantemente budista tem apenas 1.450 católicos numa população de 3,3 milhões e no domingo toda a comunidade católica estava sob o mesmo teto com o Papa.

Na segunda-feira, cerca de duas dúzias de católicos chineses cercaram a comitiva do papa e pediram as suas bênçãos.

As pessoas agitam bandeiras da China e de Hong Kong enquanto o Papa Francisco chega para assistir à Santa Missa na Steppe Arena durante a sua visita apostólica em Ulaanbaatar, Mongólia, em 3 de setembro de 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Obtenha direitos de licença

Devotos que se identificaram como católicos da China continental, vestidos com uniformes estampados com as palavras “Amai Jesus”, reuniram-se em frente à Casa da Misericórdia.

Quando a comitiva de Francisco deixou o centro, eles cantaram um hino cristão dedicado ao papa em mandarim e tentaram contornar a segurança e chegar ao seu carro. Uma mulher passou pela segurança e recebeu uma bênção.

“Estou muito feliz e não consigo controlar minhas emoções agora”, disse a mulher.

A Mongólia fez parte da China até 1921 e a visita do papa foi marcada por referências ou apelos à superpotência vizinha, onde o Vaticano tem relações tensas com o Partido Comunista, no poder.

No sábado, em palavras dirigidas mais à China do que à Mongólia, Francisco disse que os governos não tinham nada a temer porque a Igreja Católica não tinha agenda política.

Pequim tem seguido uma política de “sinicização” da religião, tentando erradicar as influências estrangeiras e impor a obediência ao Partido Comunista.

A constituição da China garante a liberdade religiosa, mas nos últimos anos o governo reforçou as restrições às religiões vistas como um desafio ao poder do partido.

Em Dezembro, os Estados Unidos designaram a China, o Irão e a Rússia como países particularmente preocupantes ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa por violações graves.

Um acordo fundamental de 2018 entre o Vaticano e a China sobre a nomeação de bispos foi tão notável que o Vaticano queixou-se de que Pequim o violou repetidamente.

A frase usada pelo Papa no domingo – “bons cristãos e bons cidadãos” – é frequentemente usada pelo Vaticano para convencer os governos comunistas de que dar mais liberdade aos católicos apenas ajudará o progresso social e económico dos seus países.

Relatório de Philip Pullella e Joseph Campbell; Edição de Michael Perry e Angus MacSwan

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.