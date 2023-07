A desqualificada Marketa Vondrosova se classifica para a final feminina de Wimbledon

LONDRES – Marketa Vondrousova se tornou a primeira finalista sem cabeça de chave em Wimbledon desde Billie Jean King em 1963, quando venceu Elina Svitolina por 6-3 e 6-3 na quinta-feira, tornando-se a primeira finalista sem cabeça de chave em Wimbledon.

Vondrousova é uma canhota de 24 anos da República Tcheca que está em 43º lugar no ranking. No Aberto da França de 2019, ela alcançou sua segunda final de Grand Slam na carreira depois de chegar tão longe quando adolescente.

“Eu estava muito nervoso”, disse Vondroua, que abaixou a cabeça e se ajoelhou na linha de base após a partida. “Na verdade, eu estava nervoso durante todo o jogo.”

No sábado, ela enfrentará a vice-campeã de 2022 Aryna Sabalenka, a segunda cabeça-de-chave, ou Ones Zabiur, a sexta cabeça-de-chave em Wimbledon.

Escolhas dos editores 2 está relacionado

Classificado em 76º e sem cabeça de chave, Svitolina voltou ao circuito há três meses, após licença-maternidade. Ela estava tentando se tornar a primeira mulher da Ucrânia a chegar à disputa do título em um grande torneio de tênis e recebeu aplausos de milhares de pessoas na multidão, aplausos e aplausos ecoando pelo teto coberto da quadra central.

“Ela é uma grande lutadora”, disse Vondrousova, que compilou uma vantagem de 22-9 no total de vencedores.

Svitolina diz que está jogando de forma mais livre e relaxada hoje em dia, citando a dupla motivação de jogar para sua filha, nascida em outubro, e tentar levar alegria para as pessoas em seu país natal. A guerra atual começou em fevereiro de 2022 com a invasão da Rússia.

De 3 para baixo no primeiro set na quinta-feira, o nível de Svitolina começou a cair, enquanto Vondrousova subiu. Na meia hora seguinte, Vondrousova estava no controle total ao assumir o set e abrir 4 a 0 no set seguinte.

Então veio alguma correção de curso. Em 4-0, 40-love, Vondrousova estava a um ponto de 5-0 para baixo. Na verdade, ela teve cinco chances de ganhar um ponto para aquela grande margem. Mas ela não conseguiu acertar e Svitolina de repente mudou para 4-3.

Vondrousova recuperou e acabou com aquela mini-sequência, somando os dois últimos jogos para avançar para a final. Ele perdeu a maior parte da última temporada devido a uma cirurgia no pulso esquerdo, mas agora está de volta ao auge de suas forças e de volta aos holofotes das finais do Grand Slam.

Há um ano, ela veio a Wimbledon com um gesso na mão para assistir a sua melhor amiga jogar nas eliminatórias.

“Eu não joguei por seis meses no ano passado. Você nunca sabe se pode estar nesse nível novamente”, disse Vondrousova. “Estou muito grato por estar aqui e por estar saudável. Por poder jogar tênis novamente.”

Vondrousova sorriu quando questionada sobre como ela estava se preparando para sábado durante uma entrevista na quadra.

“Vou relaxar agora”, respondeu ela.