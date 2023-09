Bill Richardson estrela como embaixador freelancer de ditadores

Senhor. Clinton, Sr. Nomeando Richardson como seu embaixador nas Nações Unidas no ano seguinte, ele disse: “Realizou uma diplomacia difícil e muito delicada em todo o mundo.” Alguns dias antes, Richardson tinha “se escondido na cabana de um líder rebelde no Sudão, comendo cabra grelhada e negociando a liberdade de três reféns”, ele se maravilhou.

Depois de deixar o cenário político nacional como governador do Novo México, o Sr. Richardson retomou seu foco nos reféns e prisioneiros americanos no exterior. Mas nos últimos anos, o seu trabalho tornou-se cada vez mais independente do governo dos EUA. O seu papel nas negociações dos EUA com países como o Irão (ajudou a libertar o fuzileiro naval Michael White em 2020), Mianmar (ajudou a negociar a liberdade do jornalista americano Danny Fenster em 2021) e a Rússia causou tensão. Administrações Trump e Biden.

Senhor. Como no caso de Reid, o Sr. Richardson reuniu-se com os russos – o presidente Vladimir V. Ele negociou um acordo para libertar outros dois americanos detidos na Rússia – as estrelas da WNBA Brittney Griner e Paul Whelan – incluindo um oligarca próximo de Putin. , um ex-fuzileiro naval. A Sra. Griner foi libertada como parte de uma troca de prisioneiros em Dezembro, embora, mais uma vez, as autoridades norte-americanas não tenham dado qualquer indicação de que Richardson tenha desempenhado um papel decisivo.

Falando à CNN no ano passado, o Sr. Richardson rejeitou rumores de que sua diplomacia freelance complicaria o trabalho através dos canais oficiais.

“Há muitos Nellies nervosos no governo que pensam que sabem tudo, e esse não é o caso”, disse ele. “Veja meu histórico de 30 anos.”