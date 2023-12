Um foguete SpaceX Falcon 9 lançou 2 satélites militares alemães

Um foguete SpaceX Falcon 9 transportando dois satélites de reconhecimento de radar foi lançado para os militares alemães no domingo (24 de dezembro).

Um foguete Falcon 9 lançou Sarah-2 em órbita baixa da Terra (LEO) às 8h11 EST (13h11 GMT; 5h11, horário local da Califórnia) da Base da Força Espacial de Vandenberg, Califórnia. O vôo estava originalmente programado para sábado (23 de dezembro). Adiado um dia Para permitir testes de voo adicionais.

O primeiro estágio de um foguete SpaceX Falcon 9 pousa na Zona de Pouso 4 (LZ-4) na Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no domingo, 24 de dezembro de 2024. (Crédito da imagem: SpaceX (via X))

A missão SARah-2 entregou dois satélites de reconhecimento com Radar de Abertura Sintética (“SAR” em “SARAh-2”) aos militares alemães.

“Os satélites continuarão o processo de substituição da envelhecida galáxia SAR-Lupe”, escreve EverydayAstronaut.com. Descrição do trabalho.

Sarah 2 e Sarah 3 são dois satélites de 'antena refletora', o que significa que serão construídos ao lado de Sarah 1 para aumentar a resolução da constelação.

De acordo com a SpaceX, este Falcon 9 em particular será a oitava decolagem do primeiro estágio do Sarah-2. O impulsionador também retornou para seu oitavo pouso, pousando em Vandenberg oito minutos após o lançamento.

Enquanto isso, Sarah 2 e Sarah 3 foram implantadas no LEO a partir do estágio superior do Falcon 9, 20 minutos e 25 minutos após a decolagem, respectivamente.

O lançamento de domingo continua um movimentado 2023 para a SpaceX. A empresa lançou 94 missões orbitais até agora neste ano, bem como dois voos de teste de seu foguete gigante Starship.

E a atividade da SpaceX ocorrerá antes das mudanças no calendário. Por exemplo, o poderoso foguete Falcon Heavy da empresa está programado para lançar o avião espacial X-37B da Força Espacial dos EUA em órbita em 28 de dezembro.