Notícias da guerra Rússia-Ucrânia: Rússia e Bielorrússia não foram convidadas para a cerimónia do Nobel; Ihor Kolomoisky foi preso

A Fundação Nobel não convidará embaixadores da Rússia e da Bielorrússia para a cerimónia de entrega de prémios deste ano em Estocolmo, revertendo a sua decisão anterior. Depois da regressão Das autoridades da Suécia e da Ucrânia. A Rússia e a sua aliada Bielorrússia retiraram-se do evento do ano passado devido à invasão da Ucrânia pelo Kremlin. Os Prémios Nobel deste ano serão atribuídos declarado No início de outubro.

O bilionário Ihor Kolomoyskyi, ex-governador da região ucraniana de Dnipropetrovsk e ex-proprietário de um dos principais bancos do país, está detido pelas autoridades ucranianas sob fiança de cerca de 13 milhões de dólares, sob acusação de fraude e lavagem de dinheiro. Nações Unidas restrições impostas contra ele por “se envolver em corrupção significativa” enquanto servia como governador em 2021.

A Rússia realizou um ataque de drone na região de Odesa no domingoDuas pessoas feridas e infraestruturas danificadas, Autoridades disseram. Força Aérea da Ucrânia disse No Telegram, as defesas aéreas abateram 22 dos 25 drones Shahed de fabricação iraniana que voavam em direção à cidade portuária. Odessa tem estado sob crescente fogo de Moscovo desde que o Kremlin se retirou da Iniciativa de Cereais do Mar Negro, que em Julho permitiu a Kiev canalizar as exportações através de portos ucranianos bloqueados pela Rússia. A iniciativa foi mediada pelas Nações Unidas e pela Turquia.

Kolomoisky foi acusado de fraude e desvio de propriedade obtida criminalmente, de acordo com o Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia, SBU. Empresa Publicados As fotos pareciam mostrar funcionários que cercavam o oligarca, dono do Private Bank da Ucrânia e que serviu como governador de Dnipropetrovsk de 2014 a 2015. Quando as sanções dos EUA foram impostas contra Kolomoisky em 2021, o Secretário de Estado Anthony Blinken expressou a sua "preocupação com os esforços atuais e em curso. Processos e instituições democráticas da Ucrânia.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristerson, elogiou a decisão da Fundação Nobel Deveria cancelar as suas chamadas para a Rússia e a Bielorrússia. “As muitas e fortes reações mostram que toda a Suécia está inequivocamente ao lado da Ucrânia contra a horrível guerra de agressão da Rússia”, afirmou o seu gabinete num comunicado. Postagem nas redes sociais.

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas durante um ataque a um edifício residencial na cidade de Wuhledar.Gabinete do Procurador Regional na região sudeste de Donetsk, na Ucrânia disse no Facebook na noite de sábado. Um casal de 40 anos foi morto no ataque, e sua filha de 19 anos e um residente de 53 anos estavam entre os feridos, disse a promotoria estadual.

Ataque russo contra casas em Kherson Um número não revelado de civis foi morto e pelo menos outros quatro ficaram feridosGovernador Regional, Oleksandr Prokhudin disse Sábado. Outro ataque feriu quatro pessoas na região de Dnipropetrovsk, o administrador militar local Serhiy Lysak disse.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças do país continuam a avançar na sua contra-ofensiva. Um impasse se seguiu por várias semanas. “Apesar de tudo, não importa o que digam, estamos avançando, isso é o mais importante. Estamos avançando”, disse ele no sábado. Mídia social. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse esta semana que a Ucrânia fez “progressos significativos” na região sul de Zaporizhia.

A Rússia tem tentado nos últimos meses recrutar cidadãos de países vizinhos para lutar na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha no domingo. Anúncios online na Armênia e no Cazaquistão oferecem 495 mil rublos (5.140 dólares) em pagamentos iniciais, disse o ministério. juntamente com "A exploração de cidadãos estrangeiros permite ao Kremlin recrutar pessoal adicional para o seu esforço de guerra, ao mesmo tempo que enfrenta um número crescente de baixas."

Mais dois navios passaram com sucesso por um corredor temporário de grãos do Mar Negro, Zelenski disse Sábado elevou para quatro o número de navios que fizeram isso, segundo a Reuters. As preocupações com o transporte de cereais e a segurança alimentar global intensificaram-se desde a retirada da Rússia da Iniciativa Cereal do Mar Negro.

